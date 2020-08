El pleno de los delirios de Torra: que abdique el Rey y caiga España

Pleno en el "Parlament" sobre la monarquía a petición de Quim Torra, el presidente de la Generalidad inhabilitado por desobediencia. El dirigente separatista está obsesionado con Juan Carlos I y Felipe VI y ha dado rienda suelta a su principal afición, los discursos contra la Corona y contra España. Barra libre para cargar contra la monarquía y acusar a la Familia Real en pleno de corruptos.

Torra comenzó su discurso recordando que un juez belga ha rechazado la extradición del fugado Lluís Puig, exconsejero de Cultura de Puigdemont. "Lo dijimos desde el primer momento, que el Tribunal Supremo no era ni legítimo ni competente. Pido la nulidad de ese juicio farsa, la liberación inmediata de los presos y el retorno de los exiliados. Y la amnistía".

A partir de ahí, la obsesión borbónica. Primera andanada. Torra no tiene ninguna duda y emite sentencia: Juan Carlos es el protagonista de unos "casos de corrupción que presuntamente podrían haber beneficiado al monarca actual". Torra considera que el principal responsable de lo que llama "huida" del emérito es Pedro Sánchez. "Ni el Gobierno ni la justicia deberían haber permitido lo que ha pasado. Es gravísimo. No puedo entender que el Gobierno del PSOE, Podemos y los comunes avale la huida de Juan Carlos" apunta el dirigente separatista.

El Rey, añade, debe abdicar y los ministros que no estén de acuerdo con la marcha del emérito, dimitir. Torra, que jamás ha censurado a la familia Pujol y que defiende a sus altos cargos implicados en investigaciones judiciales por corrupción, asegura que se siente comprometido por un "deber cívico" ante la presunta corrupción borbónica. Y clama: "¿Dónde están los republicanos españoles?"

También expone una historia alternativa a la Historia de España. La democracia es en realidad la continuación del régimen franquista, un Estado de "apariencia democrática".

Así, tras la abdicación, reclama un referéndum sobre el modelo de Estado, aunque remarca que Cataluña camina hacia la independencia. "Ayudaremos a sustituir a los borbones siempre que se respete el 1 de octubre y la proclamación de la república del 27 de octubre" avisa. Y sigue con sus denuestos: "Demagogia, incompetencia e inmoralidad se dan la mano en la huida de Juan Carlos.¿Cómo puede un republicano -señala a Pedro Sánchez- quedarse de brazos cruzados ante el escándalo de Juan Carlos?".

Concluye con otro memorial de agravios, la suspensión del tercer grado a los golpistas y que el Estado, asegura, se niegue a entregar a la Generalidad el dinero que le corresponde: "Las opciones son hoy más claras o diáfanas que nunca. O república catalana e independencia o monarquía española y dependencia".

Carrizosa vapulea a Torra

Tras la soflama interviene el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que vapulea a Torra recordando los casos de corrupción nacionalistas, la nefasta gestión del coronavirus, la suspensión de las becas comedor, la crisis económica, la obsesión separatista... "Verle a usted de campeón de la lucha contra la corrupción da risa. La corrupción afecta a muchos de los que están sentados aquí por mucho que hayan ido cambiando de siglas".

Carrizosa aludió a la organización criminal formada por la familia Pujol, al caso tres por ciento, a Laura Borras, que "concedía a dedito subvenciones". "Tiene al secretario de Deportes y a un diputado de su grupo investigados por desviar los fondos de cooperación internacional a fundaciones nacionalistas", añadió Carrizosa. También arremetió contra ERC, a quien reprochó que ahora que llegan las elecciones diga que se quieran personar en el 3% cuando han estado años callados.

En cuanto a la marcha del rey emérito, que los separatistas intentan convertir en una fuga, Carrizosa recordó que quien se fugó fue Puigdmeont, "que se metió en un maletero y les dijo a sus consejeros que 'hasta el lunes'".

"No hay ni un solo presidente nacionalista de la Generalidad que pueda tirar la piedra contra el emérito. Pujol robaba a dos manos, Mas es el rey del tres por ciento, Puigdemont atentó contra la convivencia y la Constitución y está investigado en Gerona por corrupción y usted está condenado por desobediencia", abundó Carrizosa. "Váyase ya, señor Torra, y deje de erosionar la institución que representa", finaliza el diputado de Ciudadanos.

Críticas por no acudir a la cumbre autonómica

El siguiente en intervenir fue el líder del PSC, Miquel Iceta, que reprochó a Torra que haya forzado un pleno sobre la monarquía y no sobre la gestión del coronavirus. También le afeó que no fuera a la cumbre de presidentes autonómicos. En cuanto al rey emérito, dijo que la justicia debe actuar ante cualquier comportamiento ilícito lo haya cometido quien lo haya cometido. También abogó por retirarles los honores al emérito si se demuestra que era culpable. También puso como ejemplo la corrupción de Pujol y dijo que su caso no comportó la desaparición de la Generalidad.

Iceta ha destacado que no ha apoyado a Ciudadanos en su intento de que el Parlament no celebrara la sesión porque, dijo, se debe poder debatir de todo, aunque matizó que otra cosa eran las resoluciones que se adoptaran.

Los podemitas, contra el PSOE

Jéssica Albiach habló en nombre de "Catalunya en Comú-Podem" y replicó a Torra en relación a la petición de dimisión de los ministros de Podemos. "Cualquier excusa es buena para hacer caer el Gobierno central, pero nosotros somos útiles por los Ertes, el ingreso mínimo vital y el escudo social", dijo Albiach, quien acto seguido pasó a atacar a la Corona. "El rey emérito ha robado a manos llenas con un Rey que está mirando a otro lado", aseguró.

La representante podemita también criticó al PSOE y dijo que ha tenido una "actuación incomprensible". "Primero se dijo que Carmen Calvo había participado en la negociación de la huida, después se ocultó a Podemos y luego vimos a Pedro Sánchez hacer un defensa cerrada de la escapada".

La concordia popular

El presidente del grupo popular, Alejandro Fernández, aprovechó su turno para recordar que en el listado de democracias más solidas aparecen monarquías como la sueca, la danesa, la noruega, la británica y la española. Además, alertó de que "la principal amenaza que se cierne sobre nuestro país, por encima de la crisis económica, es el cainismo de las dos Españas". También recordó los logros de la Transición y reprochó a los podemitas que no estuvieran a la altura de los dirigentes del Partido Comunista que apostaron por la reconciliación.