Violencia desatada en Barcelona: la mafia de los "menas", un turista boxeador y los "relojeros"

El bajón turístico ha agudizado la violencia de los delincuentes habituales en las calles de Barcelona. Las bandas de "menas" (menores no acompañados), en muchos casos ya jóvenes de más de veinte años, acosan a los pocos visitantes que se dejan caer por las zonas más turísticas de la capital catalana y, como novedad, también a la población local.

Prueba de la agresividad de estos delincuentes son las imágenes difundidas en Twitter de un grupo que roba el reloj de un turista mientras le "ayuda" a tomar un taxi en la Villa Olímpica. La Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos d'Esquadra han identificado a los autores del robo, pero la víctima ha decidido no denunciar y el Ayuntamiento no se personará como acusación particular, de modo que el robo ni siquiera será incluido en las estadísticas de inseguridad ciudadana.

🔷 Detectat nou robatori amb violència contra un turista a 📍Barcelona. 🔺 Un grup de txarmils conviden a la víctima a pujar a un taxi, quan ho ha fet, com un grup que surt de cacera organitzada, aprofiten per a robar-li el rellotge.

Más violentas aún resultan las imágenes de un turista italiano de 22 años que la emprendió a puñetazos con el dueño de un restaurante, dos camareros y dos agentes de los Mossos de paisano. El tipo, boxeador amateur, se negó a pagar cuatro chupitos y arremetió contra quien se le puso por delante. Los agentes de paisano lograron "entretener" al turista hasta que llegó un furgón de los antidisturbios cuyos ocupantes lograron detener al sujeto.

🔴 Felicitamos a los conpañeros de la Unidad de ARRO @mossos, que gracias a su profesionalidad, ayudaron a los compañeros de paisano en actuación complicada. pic.twitter.com/KkXRLvXWBN — Unió de Mossos per la Constitució (@UMCmossos) August 13, 2020

El violento visitante intentó incluso robar el coche de los policías de paisano. Las imágenes distribuidas por la entidad "Mossos por la Constitución" recogen primero la detención y después la secuencia previa, cuando el boxeador golpea a los dos agentes que tratan en vano de reducirlo. El vídeo fue grabado por una vecina.

Y hace dos días, otro grupo de la denominada "tcharmil", bandas de jóvenes de origen magrebí que han constituido una verdadera mafia en Barcelona, asaltó a tres turistas brasileños que se alojaban en un hotel de paseo de Colón a fin de arrebatar a uno de ellos el reloj. Uno de los turistas opuso resistencia y acabó con la camisesta desgarrada y diversas lesiones. Los "relojeros" no se salieron esta vez con la suya. Los visitantes, que habían contratado cuatro noches de hotel, se marcharon tras pernoctar sólo una jornada, según contó La Vanguardia, que mostró en Twitter las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel.