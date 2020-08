Amaya Martínez, diputada de Vox en el País Vasco: "No he venido a hacer amigos, he venido a trabajar" La parlamentaria explica que su partido irá al TC tras la reforma del reglamento aprobada contra ellos y advierte que no está "para hacer amigos".

Martínez, durante la noche electoral. | EFE La única representante de Vox en el parlamento vasco elegida en las pasadas elecciones vascas, Amaya Martínez, ha explicado en Sin Complejos su reacción y la de su formación ante la reforma del reglamento que el PSOE y los nacionalistas han acordado específicamente en su contra. "Ha sido una cacicada", ha dicho Martínez, que habla de un "vergonzoso acuerdo de cordón sanitario" y advierte que "no se dan cuenta de que no se lo ponen a Vox sino a los miles de votantes". La de Vox ha explicado que el acuerdo no sólo restringe el tiempo de sus intervenciones en el pleno sino que además "nos han bajado los asistentes y nos han quitado la posibilidad de llamar a nuestro grupo Grupo Mixto – Vox", ha dicho, asegurando que los grupos firmantes del acuerdo "hablan mucho de pluralismo pero sólo entienden el pluralismo con los de su cuerda". Recurso en el parlamento y en el Constitucional Amaya Martínez ha explicado que su partido ha "presentado un recurso de reconsideración" en la propia Mesa del parlamento vasco "y si no reconsideran lo que han hecho iremos al Tribunal Constitucional" para defender sus derechos. "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no se haga esta aberración", ha asegurado. La diputada de Vox a querido destacar que "el PSE haya apoyado este tipo de situación", algo que para ella es sorprendente "porque ellos también han sufrido en el País Vasco", ha dicho, lamentando "que nos silencien como antes no han hecho con las armas es tremendo". "No he venido a hacer amigos" Sin embarglo, Amaya Martínez se ha mostrado "convencida" de que "si una sola parlamentaria les da este tipo de problemas algo tienen que ocultar" y de que "algo estamos haciendo bien en Vox". Además, ha advertido que hará "todo lo posible para dar voz a esos miles de vascos que han confiado en Vox y para dar voz a esos temas que quieren silenciar", ha dicho "Yo no he venido a hacer amigos, he venido a trabajar", ha concluido. Compartir

