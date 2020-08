El proyecto de Casado que sí era compatible con la libertad de Cayetana

"Hay tiempo hasta las elecciones y Pablo necesita cohesión", dice a Libertad Digital uno de esos consultores a los que Casado presta su oído. El cese de Cayetana "no tiene que ver con la política" es más bien "una cuestión interna, estaba todo el mundo harta de ella en el partido", insiste esta fuente.

De momento, ningún miembro del PP ha desmentido las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo en las puertas del Congreso, trasladando que su cese se debía a que Casado consideraba "mi libertad incompatible con su liderazgo", ni el resto de detalles que dio de su conversación con el líder del PP. Cayetana, además recordó cómo en más de una ocasión se han referido a ella como "verso suelto" del PP, y ella se preguntaba "¿suelto de qué?".

Y es que Cayetana Álvarez de Toledo no ha defendido en el Congreso de los Diputados como portavoz parlamentaria nada que no defendiera con pasión su presidente, Pablo Casado, al menos en su discurso durante el Congreso de Madrid en el que ganó a Soraya Sáenz de Santamaría y se alzó con la presidencia del partido. Pero, ¿qué cosas decía Casado durante aquel discurso?

En la crónica de aquel discurso, que firmó en Libertad Digital Pablo Montesinos antes de fichar como vicesecretario de comunicación del PP, señalaba:

"Casado entró de lleno en el debate de ideas, que previamente rehuyó su rival en las urnas. Fue vehemente de principio a fin, sin leer un papel en los 45 minutos de discurso. Los suyos se entusiasmaron. "Fue la intervención de un presidente frente a la de una subsecretaria de Estado"

Los liberales, los conservadores y la libertad

Y así fue. Casado reivindicó el debate de las ideas y los principios del partido y no rehuyó ningún tema, ni la familia, ni la eutanasia, ni su principal bandera, la libertad. Eso sí, entonces, no presentaba incompatibilidades y abría la puerta a todo "lo que está a la derecha del PSOE", también a los liberales y conservadores que despreció Rajoy en el famoso congreso de Valencia.

"No hay que tener miedo al debate, no hay que tener miedo a la libertades" "Todos sois imprescindibles. Os necesito a todos. Aquí cabe todo el mundo." "Representamos la unidad, la integración real (…) Aquí cabe todo lo que está a la derecha del Partido Socialista, sean liberales, conservadores o demócratas cristianos". "Vengo para enarbolar los principios que nos han dado sentido. Para reivindicar los valores que son nuestra columna vertebral (…) Esos principios empezarían con la libertad. Somos el partido de la libertad individual, el partido de las personas."

El feminismo

Con el cese de Cayetana, son muchos los medios que repasan sus principales polémicas como portavoz parlamentaria y como protagonista de la vida política española. Uno de los discursos que más parecía incomodar en el PP era el que representaba a ese feminismo liberal que se opone a la idea de feminismo de la izquierda, excluyente y de pensamiento único. Así, Cayetana ha echado en cara a Irene Montero su campaña del "no es no" y del "si no es sí, es no", en referencia a que sólo si una mujer dice expresamente a un hombre que quiere intimar con él, podrá hacerlo y que si no hay un sí expreso, es acoso o delito sexual. Y se ha declarado, como ha hecho en muchas ocasiones también Isabel Díaz Ayuso, en contra de la idea del feminismo que impone la izquierda. Pues bien, ¿qué dijo Casado de este asunto en aquel congreso?

"Somos el partido que no colectiviza a la sociedad en mujeres, mayores, jóvenes, gays, lesbianas… sino el partido de las personas, de todas las personas, cada uno con su ideología, pero todos son personas" "Somos el partido de las mujeres que no quieren más que un país con igualdad de oportunidades en la que el género no sea un requisito, ni un plus ni un mérito ni un handicup"

Defensa de las víctimas del terrorsimo

Si Cayetana ha hecho una cosa en el Congreso, esa ha sido llamar a cada cosa por su nombre. Los golpistas eran golpistas, los asesinos, asesinos y los terroristas, terroristas. Todavía hoy intenta que se vuelva a reflejar en el diario de sesiones el momento en el que dijo que Pablo Iglesias es hijo de un terrorista, "porque quiero que se recoja la literalidad de mis palabras que decían verdad", aclaraba la ya exportavoz del PP en el Congreso. Justo aquellas declaraciones llegaban en una brillante intervención en la que recordaba a Iglesias su cercanía con el entorno de ETA, a quienes quiso "servir de embajador", tal y como les espetó en la tribuna de oradores -recordaba en su intervención Cayetana la participación de Iglesias en un debate en una herriko taberna- al tiempo que le afeaba su defensa de la violencia como herramienta política y aclaraba que "si en España se encarcelase a la gente por lo que piensa, usted y el señor rufián estarían en prisión".

Unas declaraciones y un discurso, el de aquel día en la tribuna de oradores, que Casado no debería considerar incompatible con su autoridad a juzgar por lo que dijo durante su discurso de aceptación de la presidencia del PP:

"En la cúspide de esa esencia de nuestros principios están las víctimas del terrorismo. Todas las víctimas del terrorismo, de las nuestras y de las demás". "No somos un partido a quien le da pena los familiares de los terroristas y promueve un acercamiento de presos. A nosotros nos dan pena los familiares de las víctimas del terrorismo que en muchas ocasiones tienen que desplazarse de sus lugares de residencia para llevar flores a la tumba de sus familiares" "Estuvimos en Alsasua apoyando a la Guardia Civil, diciendo que no están solos, que no van a poder con ellos ni con vosotros". "Estuvimos en San Fermines, y casi nos apalean por defender la libertad de poder decir que los navarros no queréis ser el anexo de ningún otro territorio".

Cataluña

Otro de los momentos recordados de Cayetana fue la férrea defensa que hizo de la aplicación del artículo 155 en Cataluña con el golpe de Estado perpetrado por Puigdemont y los suyos. "Es el instrumento que tiene la constitución para garantizar los derechos y las libertades" y recordaba en una entrevista en la Sexta que aquel artículo lo que significaba era una salvaguarda del cumplimiento de la ley para evitar que se "pisotearean los derechos de todos los españoles y de la mitad de los catalanes".

Algo parecido a lo que defendió casado en su discurso:

"En Barcelona tuvimos que ir a la jefatura de la policía nacional para decirles que no tienen que pedir perdón por hacer lo que mandó una jueza. Y lo que un Gobierno impulsó, que es la garantía y la defensa de las libertades públicas en Cataluña" "Que nadie manche la igualdad y que la libertad llegue a todas partes, que se caiga el engaño nacionalista e independentista" "No queremos cicatrices en la tierra. El ocho de octubre aplaudimos a Borrell cuando decía que el nacionalismo era veneno. Este PP os necesita (al PP catalán), no estáis solos, no vamos a permitir que os manden balas al correo o que señalen a vuestros hijos en el colegio. Vamos a dar la batalla porque os necesitamos. El PP de Cataluña sois esenciales para el proyecto nacional que yo quiero reivindicar. No más amenazas, no más chantajes. ¡Estamos con vosotros!"

Condenas mediáticas

Por último, en su discurso casado prometió hacer que se respete al PP, que "ya basta de condenas mediáticas" y de que "nos hagan las listas" y se condene "mediáticamente a los compañeros".