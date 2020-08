Los escoltas de Iglesias y Montero no vieron acoso ni amenazas y no hay ninguna denuncia Fuentes de la Fiscalía afirman que no se ha recibido ni el atestado policial ni la denuncia de los afectados para investigar los hechos.

Libertad Digital 2020-08-20 Compartir

Enviar

Tuitear

Enviar