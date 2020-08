El Tribunal de Cuentas ve delito en las cuentas de Podemos y pide que se investiguen vía penal

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la justicia ordinaria debe investigar la contabilidad de Unidas Podemos en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 en la facturación de servicios con la consultora Neurona Consulting, según ha informado este viernes la Cadena Ser.

El fiscal Miguel Ángel Torres Morato señala que existen "hechos que permiten fundamentar la existencia de indicios de la comisión de un delito de fraude electoral y otro de falsedad en documento mercantil" y, "dado que este tribunal carece de competencias para el conocimiento de tales infracciones penales", pide que los pagos a Neurona se investiguen vía penal.

Para la Fiscalía, los 290.000 euros facturados a la consultora no son gastos de campaña y, por ello, no han sido admitidos como "susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales". Torres Morato continúa apuntando que aunque "en la fiscalización se aportaran vídeos y diseños publicitarios" por parte de la formación de ultraizquierda para justificar los pagos, "no ha quedado suficientemente acreditado" que lo elaborara el proveedor (Neurona).

Además, al fiscal también le llama la atención que Neurona Consulting se inscribiera en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, unos quince días antes de facturar a Unidas Podemos, o el hecho de que "no coincide su objeto social con las prestaciones contratadas".

Un contrato que atufa

El excoordinador del Equipo Legal de Podemos, José Manuel Calvente, incluyó en su denuncia el borrador de un contrato presuntamente fraudulento por el que Neurona habría recibido, al menos, 363.000 euros por realizar diversas labores para el partido de ultraizquierda. El Tribunal de Cuentas apuntaba que era imposible asegurar que esta empresa ejecutara los trabajos reclamados por los de Pablo Iglesias y, de hecho, Calvente aseguró que un trabajador de Podemos le dijo que él mismo estaba haciendo las labores por las que se pagaba a Neurona Comunidad.