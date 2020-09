Santiago Abascal se ha mostrado muy confiado en que la moción de censura que su partido se comprometió a presentar durante este mes de septiembre no sólo no ayudará al Gobierno sino que será un castigo para el Ejecutivo: "Los que piensan que esta moción va a reforzar a Pedro Sánchez es que no nos conocen porque lo que vamos a decir le va a debilitar y le va a retratar", ha dicho el de Vox en una entrevista durante la primera edición de La Noche de Dieter en esRadio.

Abascal no ha querido adelantar la fecha en la que se realizará el trámite parlamentario pero ha asegurado que, tal y como prometieron, "se va a presentar en septiembre", si bien el día concreto "está por determinar porque estamos manteniendo interlocución con muchos actores de la vida española para conocer sus preocupaciones y darles voz".

Además, ha defendido la moción porque "hay mucho temor y mucha zozobra" en la calle y su partido se siente en "la responsabilidad de representar el enfado y la indignación" de muchos españoles.

El de Vox se ha comprometido también a que en la moción "daremos voz en cualquier caso a todos esos españoles indignados" y mostró su confianza que estos hablarán "con los diputados" de todos los partidos para hacerles llegar su opinión.

¿Abascal candidato?

El presidente de Vox ha explicado que "si de aquí al momento" en el que vaya a presentarse la moción "hay españoles que puedan concitar un apoyo mayoritario" para ser candidatos o "si otros grupos" se muestran receptivos a los argumentos de la moción "estamos dispuestos a negociar", pero que en cualquier caso si no hay ningún nombre que suscite más consenso él mismo no tendrá ningún problema en ser el candidato.

En el caso concreto del Partido Popular, Abascal ha dicho que esperan tener contactos "con el PP y con Pablo Casado" con el que ha dicho que mantienen "una interlocución fluida" si bien se ha mostrado poco esperanzado de que esos contactos fructifiquen en algo concreto, ya que la "posición" del los populares "fue muy tajante de que no iban a apoyar", pero se ha comprometido a "escuchar" si desde el PP plantean "algún tipo de negociación".

Por otro lado, aunque Santiago Abascal se ha mostrado convencido de que la moción y el debate parlamentario perjudicarán al Gobierno ha asegurado que no le importa qué resultado pueda tener para su propio partido: "Lo vamos a hacer independientemente de que nos produzca un espaldarazo electoral o no o incluso aunque nos haga perder apoyos, no nos importa", ha dicho.

"No lloriquearemos por no hablar con Sánchez"

Santiago Abascal ha explicado también que su partido no ha recibido "ninguna llamada" del presidente del Gobierno para negociar los Presupuestos, si bien no se ha mostrado muy preocupado por ello: "Es cierto que en las últimas rondas mantuvimos dos conversaciones telefónicas con el presidente, hasta que nos dimos cuenta de que nos utilizaba, así que decidimos no atender más llamadas", ha dicho.

El de Vox ha calificado de "irrelevante" que Sánchez les llamo o no, pero ha dicho que "lo verdaderamente grave es que Vox ha sido excluido de la vida política de principio por el mismo gobierno que ha pactado con los separatistas y Bildu".

Abascal ha dicho que el Gobierno y sus miembros "han alentado los escraches" contra su partido y que "Vox viene padeciendo la exclusión sistemática de la vida política y siendo demonizado". Aún así, "no lloriqueamos porque el presidente no nos convoque", ha dicho, ya que "le vamos a decir lo que le tenemos que decir desde la tribuna del Congreso".