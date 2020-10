JxCat arrebata una alcaldía a ERC y Artadi llama mentiroso al portavoz republicano en el 'Parlament'

Nuevo encontronazo entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC. La aparente unidad con la que los socios del gobierno catalán han sustanciado el relevo del inhabilitado Quim Torra se vio alterada ayer, tercer aniversario del golpe de Estado, por los reproches que se cruzaron la posconvergente Elsa Artadi y el republicano Sergi Sabrià.

El motivo de la bronca fue el relevo del alcalde de Calonge, población del Bajo Ampurdán de unos diez mil habitantes que pasó de ERC a manos de JxCat gracias a un pacto de los posconvergentes con socialistas y populares. El acuerdo sulfuró a Sergi Sabrià, el portavoz de ERC en el Parlament, que lo calificó de "pacto de la vergüenza" y lo comparó con el acuerdo que sostienen posconvergentes y socialistas en la Diputación de Barcelona.

Sabrià emitió un mensaje de Twitter en el que asegura que "JxCat de Puigdemont, los socialistas de Iceta y los populares de Díaz Ayuso perpetrarán el pacto de la vergüenza, una sociovergencia con el PP y todo".

La posconvergente Elsa Artadi no tardó en reaccionar y calificar de mentiroso a su socio: "No hace falta que mientas para rascar cuatro votos, que es de perdedores. Sabes perfectamente que no son concejales de Junts, el partido del presidente Puigdemont", replicó en la misma red social.

Según Artadi, los concejales que han arrebatado el cargo de alcalde a ERC no tienen nada que ver con Puigdemont, pero se presentan como ediles de Junts y en calidad de tales han nombrado a Jordi Soler como alcalde en sustitución del republicano Miquel Bell-Lloch.

El "incidente" municipal ha roto la tregua tácita que mantenían JxCat y ERC para el tránsito hacia las próximas elecciones autonómicas, que según las últimas previsiones podrían celebrarse el 14 de febrero.