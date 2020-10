Isabel Díaz Ayuso subiría dos puntos y medio de intención de voto en un mes, que ha sido el más dura de la segunda ola de la epidemia de coronavirus y en el que los ataques desde el Gobierno y los partidos y los medios de izquierdas se han redoblado y elevado aún más el tono.

Es el dato que aporta una encuesta que publica la web especializada Electomanía que pronostica que el PP sería la fuerza más votada de celebrarse unas elecciones en la Comunidad de Madrid, con un 33,4% de intención de voto, dos puntos más que en el sondeo de hace un mes y ya cinco puntos más que el PSOE, que recordemos que fue el partido más votado en las pasadas elecciones autonómicas.

De confirmarse este resultado significaría que Isabel Díaz Ayuso estaría más de 10 puntos por encima del 22,2% que logró en las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

Los socialistas de Ángel Gabilondo, por su parte, estarían en el 28,4% , unas décimas por debajo de lo que apuntaba el sondeo de hace un mes pero un punto por encima del resultado electoral.

Triple empate por detrás

Tras los dos grandes partidos la tercera posición se disputaría entre tres formaciones que se sitúan en lo que se denomina un empate técnico: una diferencia menor al margen de error de la encuesta.

El primero de los tres contendientes sería Más Madrid, que con un 10,8% mejora más de un punto su pronóstico respecto al de hace un mes, pero aún así sigue por debajo del 14,6% que obtuvo en las elecciones.

Le seguiría Ciudadanos, que es el partido que más empeorarías sus resultados desde la pasada convocatoria electoral: los de Ignacio Aguado se quedarían en un 10%, más de nueve puntos menos que los que obtuvieron en las urnas. Además, los naranjas han profundizado en su caída en el último mes, dejándose trece décimas más.

En quita posición y en tercer lugar de esta tripleta estaría Vox, con un 9,8% que significaría que pese a que los de Rocío Monasterio habrían perdido un puto en el último mes aún estarían por encima del 8,8% que obtuvieron en las elecciones.

En último lugar y perdiendo siete décimas respecto del anterior sondeo estaría Unidas Podemos, con un 6,5% que es ligeramente más alto que su resultado electoral pero que no les aleja lo suficiente del fantasma del 5%: un porcentaje que de no alcanzar les dejaría fuera de la Asamblea de Madrid y que en mayo de 2019 el partido capitaneado por la condenada Isabel Serra sólo superaron por unas décimas.

O tripartito de derechas o cuadripartito de extrema izquierda

Con estos resultados el PP tendría el mayor grupo en la Asamblea de Madrid con 45 escaños, 15 más de los que tiene ahora, seguido por el PSOE que se quedaría en 39 ganado dos.

Más Madrid se desplomaría de 20 a 14 diputados y Ciudadanos viviría un descalabro aún mayor, pasando de sus 28 escaños actuales a sólo 13, los mismos que tendría Vox, que ganaría uno. En último lugar estaría Unidas Podemos con ocho.

La Asamblea resultante estaría más inclinada al bipartidismo -PP y PSOE sumarían 84 diputados cuando ahora sólo tienen 67, pero aún así esto no sería suficiente para tejer una mayoría más sencilla, ya que sólo habría dos opciones: o repetir un gobierno que estuviese apoyado por los tres partidos del centro derecha -PP, Cs y Vox- y que tendría una mayoría de 71 escaños, uno más que ahora; o un cuadripartito que incluyese a PSOE, Más Madrid, Cs y Unidas Podemos, que sumarían 70 diputados.

Esta última opción se habría juzgado imposible hace no tanto, pero con el nuevo giro de Ciudadanos ya no se puede estar seguro. Además, el pacto que sólo incluyese a socialistas y Más Madrid -con el que es probable que Aguado se sintiese más cómodo, no sería suficiente: sólo tendría 66 diputados, a dos de la mayoría absoluta.

Y lo que quedaría completamente descartado es un tripartito de los partidos de izquierda y extrema izquierda: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos sólo tendrían 61 escaños -tres menos de los que tienen ahora- y muy lejos de los 68 necesarios.