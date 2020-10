Vox acusa al PP de recurrir a "papá Aznar" en contra de la moción de censura de Abascal

La moción de censura de Santiago Abascal contra Pedro Sánchez, la quinta de la historia de la democracia española, no tiene ningún visto de prosperar pero sí suscita un enorme interés político por saber si el PP optará finalmente por el no o la abstención, dado que los de Pablo Casado no contemplan el respaldo a la misma, informa Míriam Muro.

En el debate terciaba este lunes el ex presidente del Gobierno y ex líder de los populares, José María Aznar, quien se decantaba claramente por el no como opción. "No tengo la menor duda al respecto" afirmaba en un encuentro telemático de Nueva Economía Fórum, donde argumentaba que la iniciativa de Vox es "absolutamente inoportuna" y "está condenada al fracaso" ya que, a su juicio, solo servirá para dos cosas: "Consolidar la fragmentación del centroderecha y afianzar al Gobierno".

Una palabras que tenían rápida y contundente réplica por parte del vicepresidente de Vox, Jorge Buxadé, quien tirando de sarcasmo en su habitual rueda de prensa de los lunes afirmaba que los populares habían recurrido a "papá Aznar" para, decía, justificar su "tesis demencial" de que la moción "ayuda a Sánchez".

Por lo demás, Buxadé señalaba el hecho de que pese a haber sido registrada la semana pasada en el Congreso, la moción de censura no tenga aún fecha, un asunto que este mismo martes estudiará la Mesa del Congreso, a quien corresponde fijarla. Además, denunciaba un manto de silencio mediático sobre la misma -una vez que se ha registrado- singularmente de los "medios públicos" pero también, matizaba, de "aquellos medios de comunicación de titularidad privada pero que en realidad se sufragan con fondos públicos" señalaba en referencia a los grandes canales de televisión.