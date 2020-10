Isabel Díaz Ayuso ha hecho público este sábado que la Comunidad de Madrid tiene ya una incidencia acumulada (IA) de coronavirus en los últimos 14 días inferior a 500, que es el límite que ha esgrimido el Gobierno para plantear confinamientos perimetrales obligatorios e imponer el estado de alarma en la región.

La incidencia acumulada es el número de casos por cada 100.000 habitantes que se dan un territorio concreto, suelen calcularse en 14 y en 7 días y, al coincidir bastante con el ciclo del coronavirus la primera magnitud se ha convertido en una de las cifras clave para analizar la evolución de la epidemia.

A pesar de la propaganda del Gobierno para justificar su ataque a Madrid, que este mismo sábado defendía Pedro Sánchez desde Portugal, lo cierto es que la comunidad viene registrando una fuerte bajada de la IA desde el pasado lunes 28 de septiembre, día en el que se situó en su punto más alto en 775. Desde entonces incluso en las cifras del Ministerio de Sanidad, que son bastante dudosas, habría bajado unos 235 puntos.

Díaz Ayuso, además, ha recordado que también "desde hace dos semanas" se está registrando un situación mucho mejor en el sistema sanitario: "Bajan camas, UCIs, ingresos, Primaria y Urgencias".

"Madrid no debe estar en alarma. Si no es libre no será Madrid", ha concluido la presidenta en un mensaje que ha publicado en la red social Twitter.