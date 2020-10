PSOE, Podemos y nacionalistas aprueban que los estudiantes pasen de curso sin límite de suspensos

La norma, que permitirá que los alumnos pasen de curso sin límite de suspensos ha sido convalidada con 187 votos a favor de PSOE, Unidas Podemos y los partidos nacionalistas y separatistas, mientras que PP, Vox y Cs han votado en contra.

Durante la defensa del texto, que también posibilita que se contrate a profesores que no tengan aún el máster específico habilitante, la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, ha afirmado que las medidas contempladas en el mismo dan respuesta a las "preocupaciones" que se han ido manifestando en las conferencias mantenidas con las comunidades autónomas para debatir sobre el desarrollo de la actividad escolar durante la pandemia.

En este sentido, ha defendido la contratación de docentes sin máster específico, ya que, a su juicio, la situación actual "obliga a reforzar las plantillas de manera urgente", y "ello puede implicar que, en algunos casos, ciertamente pocos, pero no desdeñables, no se disponga de candidatos suficientes idóneos". "No resulta aceptable que haya grupos de estudiantes sin docentes", ha lamentado.

Las "situaciones generadas"

Celaá también ha defendido la carta blanca para modificar los criterios de evaluación y promoción, de modo que los centros puedan decidir si un alumno pasa de curso y se titule sin límite de suspensos, responde al "objetivo" de "dar respuesta a las diferentes situaciones generadas por la pandemia".

"Afirmar que podrá titularse con suspensos es sencillamente falso", ha dicho la ministra, pues se tratará de una decisión "global" y "no aislada" que se tomará de forma colegiada por los equipos docentes del centro. El argumento, evidentemente, es falso: sí se podrá pasar de curso sin límite de suspensos como ha destacado y criticado casi todo el sector educativo.

"Seguridad para finalizar el curso"

El PSOE ha defendido a la ministra, asegurando que el Real Decreto-ley tiene como objetivo "facilitar a más de 8,5 millones de alumnos que tengan una seguridad para finalizar el curso", así como otorgar "certidumbre" a los docentes que tengan que enfrentarse a los "problemas" que puedan generarse como consecuencia de la pandemia, según ha señalado Luz Martínez Seijo.

Según la diputada, "en ningún sitio" se recoge en el decreto-ley que los profesores tengan la obligación de hacer que un alumno pase al siguiente curso cuando han suspendido.

"Ataque a la meritocracia"

Desde el PP, el diputado Óscar Clavell López ha pedido a la ministra que derogue los artículos del Real Decreto-ley "más polémicos" que, a su juicio, son "la mayoría", y ha puesto de ejemplo que, con la medida se podrán dar "títulos a la carta" así como el "aprobado general", mientras que considera "injusto" permitir contratar docentes sin el máster. El popular ha recordado además las críticas vertidas desde la comunidad educativa y el Defensor del Pueblo con respecto a la norma y le ha criticado su "falta de liderazgo" en materia educativa.

Por su parte, Vox ha reconocido que la situación actualmente es "difícil", pero ha criticado que la ministra haya dejado en manos de las comunidades autónomas la decisión de promocionar a los alumnos sin tener en cuenta las asignaturas suspensas, pues dejará un "puzzle desigual" entre territorios. "Es un nuevo ataque a la meritocracia y a la excelencia", ha dicho.