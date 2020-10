Una semana después de registrar su reforma exprés para cambiar el sistema de elección de los jueces del CGPJ que ha motivado la queja formal de la Comisión Europea y el plantón de las asociaciones judiciales al ministro de Justicia, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha denunciado que el PP "quiere cambiar las reglas del juego en mitad del partido" con su propuesta de reforma de la Justicia presentada este lunes por el líder del PP, Pablo Casado.

Ábalos compareció en Ferraz tras la Ejecutiva Federal que abordó el debate de la moción de censura que se producirá este miércoles y jueves en el Congreso de los Diputados. Una rueda de prensa en la que el número tres de Ferraz se rasgó las vestiduras con la oposición porque "lo que no puede ser es que cuando la correlación de fuerzas no te favorece, pues no aceptan las reglas del juego, se llevan el balón y dejarnos a todos sin partido que jugar". Y añadió que "esto lo suele hacer el PP. Cuando las cosas le vienen mal dadas, pues cambiar las reglas del juego. Nosotros lo que planteamos es que se apliquen las mismas reglas del juego cuando el PP gana o cuando pierde".

Una comparecencia casi monográfica contra el líder del PP, Pablo Casado, a cuyo partido calificó como "el más grave problema político que tiene España" y se mofó con el hecho de que el PP no haya decidido aún si votará en contra o se abstendrá en la moción de censura de Vox el próximo miércoles. "Casado está deshojando la margarita" y "su dilema responde a que no quiere romper sus vínculos con la extrema derecha" pero al tiempo teme alimentar a Vox en contra de su propio liderazgo.

"La suya no es una duda metódica sino patética, la del que ha caído en su propia trampa y no sabe como salir de ella. Si de verdad se creyera todas las barbaridades y las insidias que ha proferido contra el Gobierno no tendría más remedio que votar en contra. Pero eso sería tanto como reconocer su seguidismo y quitarse definitivamente la careta".

Por estos motivos, Ábalos tildó al PP de "derecha acomplejada" porque "no se puede abstener" en un debate de esta magnitud y porque "no se atreve a votar en contra" de la moción de Vox, sin recordar que el mismo PSOE se abstuvo en la moción de censura de Podemos en el año 2017.

Para Ábalos, "es una vergüenza para un partido que aspira a gobernar España. Le pedimos a Casado que sea valiente. Le exigimos que vote no a la moción de Vox para decirle no a a extrema derecha y ‘sí’ a la moderación y a los grandes acuerdos. El país necesita una derecha moderada y comprometida con la democracia y no puede permitirse el lujo de que la ultraderecha se apodere de la derecha".