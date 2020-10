El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha desvelado este lunes que más de un diputado de más de un partido está dispuesto a apoyar la moción de censura que se debate esta misma semana en la Cámara Alta, lo que podría provocar "alguna sorpresa" en la votación.

"Hay gente sensata y responsable en todos los partidos, y ante la evidencia del momento crítico con el peor gobierno en el peor gobierno en el peor momento posible sé de buena fe que hay gente que quiere votar a favor en casi todos los partidos", ha asegurado el dirigente de Vox.

Así, y tras ser preguntado por los parlamentarios que le habrían trasladado este apoyo personalmente, Espinosa de los Monteros ha explicado que existe una "corriente cada vez más extendida que abarca gente de todo tipo y que está muy cansada y asustada por lo que viene por delante".

Esto también incluye, según ha explicado, a diputados de varias formaciones presentes en el hemiciclo, entre las que también se cuenta el PSOE. "Es lógico que haya gente dentro del PSOE que pretenda que gobierne alguien dentro del PSOE que tenga otra versión de las cosas", ha apuntado.

En este contexto, Espinosa de los Monteros ha recordado que la manera de votar en la moción de censura es "distinta", porque se vota "nominalmente uno a uno". "Eso transfiere una responsabilidad individual. Cada uno va a decidir si quiere apoyar al gobierno o está dispuesto a tomar un pequeño paso", ha apostillado.

El voto del PP no condicionará ningún gobierno autonómico

Con todo, el portavoz de Vox ha reconocido que es "difícil de saber" cuál será el sentido del voto del PP, a los que Espinosa de los Monteros no entiende "muy bien". Así, ha lamentado que la formación que preside Pablo Casado diga que hay "muchas cosas mal" pero, al mismo tiempo, no aprovechen la oportunidad de "cambiar el gobierno".

Sea cual sea finalmente la decisión del PP, Espinosa de los Monteros ha dejado claro que la postura de los 'populares' no condicionará ninguno de los gobiernos autonómicos. "No somos como ellos: sabemos separar las cosas", ha dejado claro, para después apuntar: "En cada sitio ponemos las condiciones de ese sitio".

En esta línea, el dirigente de Vox ha insistido en que su partido no mezcla "una cosa con otra" y que no han pedido "nada a cambio", simplemente el "cumplimiento del programa, programa y programa". "Como decía (Julio) Anguita", ha afirmado, señalando que "lo que hagan los demás es responsabilidad de ellos".

Espinosa de los Monteros se ha expresado así antes de que el propio Casado haya desvelado cuál será el sentido del voto del partido, aunque en la bancada popular. El secretismo sobre el sentido del voto se mantendrá "previsiblemente hasta el final del debate".

En las últimas semanas, Casado ha recabado opiniones de cargos territoriales y parlamentarios pero mantendrá la incógnita sobre su voto hasta el final para no dar bazas a los rivales políticos antes del debate de la moción de censura, que arrancará el miércoles a las 9 en el Pleno del Congreso.

Olona: "Lo que no sea un sí a la moción es un sí al gobierno socialcomunista"

Por su parte, en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento Vasco, Macarena Olona ha señalado este lunes que Vox no conoce aún cuál será la postura que va a adoptar el PP, y ha lamentado que incluso no sabe quién será el que defenderá la postura de los populares en el Congreso. La secretaria general de Vox en el Congreso cree que debe ser el presidente del PP, Pablo Casado, el que intervenga en el debate de la moción de censura.

"No es Vox quien debe dar al PP las razones (para apoyar la moción de censura) porque son sus mismos votantes quienes están elevando la voz y a quienes no les vale el argumento que hasta la fecha ha sostenido el PP para justificar su no apoyo a esta moción de censura", ha señalado.

La portavoz de Vox ha rechazado los argumentos que afirman que "lo números no salen" porque cree que "a los políticos se les exige política con mayúsculas". "Todo lo que no sea un sí a la moción de censura es un sí a este gobierno socialcomunista", ha advertido.