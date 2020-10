El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha estado este martes en Es la Mañana de Federico, donde ha comentado la deriva que está tomando la situación sanitaria y económica en España y ha justificado la necesidad de una moción de censura para echar del Gobierno a "la izquierda radical y los separatistas que tanto daño están haciendo a España".

La entrevista con Federico Jiménez Losantos ha girado en torno a la postura que adoptará el PP en la moción de censura y sobre la posibilidad de que ambos partidos hubieran ido juntos en esta moción, a lo que Espinosa de los Monteros ha destacado que "si el PP hubiera presentado una moción de censura claro que le hubiéramos apoyado, ya lo hemos dicho". Es más, añade que era lo que buscaban cuando "dijimos que era necesaria una moción de censura y que la presentaríamos a la vuelta del verano si no había otra fuerza que la quisiera liderar".

Sin embargo, dadas las circunstancias, "con el PP en la oposición no me extraña que se diga que al Gobierno le quedan por lo menos tres años más", decía. Lo que sí ha lamentado Espinosa de los Monteros es que el PP se parece cada día más a un político del PSOE que a sus votantes.

Lamentaba Espinosa de los Monteros la disciplina de voto en los partidos y señalaba que si "los diputados pudieran votar lo que les diera la gana otro gallo cantaría", señala y justifica la moción también diciendo que todos los partidos que la han presentado han terminado llegando antes o después al poder.

Como ya ha dicho en otras ocasiones el diputado de Vox, la cuestión debería ser sencilla de cara a la moción de censura: "Esto es binario, es sí o no. Si quieren que siga Pedro Sánchez en el poder o si quieren cambiar".

¿Es posible la unidad de la derecha?

Ante la emergencia de echar al Gobierno que ha expresado Espinosa de los Monteros, Jiménez Losantos, así como los tertulianos de Es la Mañana de Federico José Alejandro Vara y Francisco Rossell, han interrogado al diputado de Vox sobre si no sería preferible que todo el centro derecha fuese a las elecciones generales juntos.

Según Espinosa, esa estrategia no es garantía de éxito. Según su lectura, la aparición de Vox ha permitido el cambio en Andalucía o sacar a Carmena del Ayuntamiento de Madrid. Ha explicado que su formación facilitará la formación de un gobierno del PP en caso de que fuera necesario y considera que ya han demostrado que no tienen ansias de poder.

En cuanto al escenario que plantean unas generales, Espinosa de los Monteros cuenta que "la ley D’hont perjudica si no alcanzas un cierto nivel de votos, te empata si estás en un cierto margen y te ayuda a partir de un cierto nivel de votos, un umbral que está en torno al 13 o al 16%. En Vox estamos acercándonos ya al 18% del voto". Eso sí, se pregunta: "¿Puede haber un caso en alguna provincia que perjudique ir por separado? Pues sí, alguna habrá. Pero en las circunscripciones grandes, lo que es más probable es que por separado sí que aglutinemos más voto porque hay gente que no quiere votar al PP y quiere votar a Vox" y viceversa, concluye Espinosa de los Monteros.

Echar a Sánchez

Lo que es prioritario para Vox "no es la desaparición del PP, nosotros no queremos que desaparezca el PP, nos hace falta", pero sí creen urgente echar del Gobierno a "la izquierda radical y al separatismo" y ha recordado en varias ocasiones que "el Gobierno lo está haciendo todo mal en todos los ámbitos" y considera que se han cruzado líneas impensables hasta ahora: "A mí no me gustaban los gobiernos de Felipe González, pero eran otra categoría. No tiene nada que ver lo que hemos vivido con lo que estamos viviendo", lamenta.

Por todo ello "estamos haciendo todos los esfuerzos" para echar al Gobierno y "llevarnos bien con el PP, fijándonos en nuestro rival, que es el Gobierno", aunque, no sin cierta sorna concedía que "yo entiendo que el PP no quiera el desgaste, que se metan contigo los medios progres no gusta y yo eso lo entiendo", decía.

El PP y Cayetana Álvarez de Toledo

Para Espinosa de los Monteros nadie ha definido mejor al PP que Cayetana Álvarez de Toledo "en 40 minutos a las puertas del Congreso cuando fue destituida. Un partido que no quiere dar la batalla de las ideas, que no quiere liderar, que quiere parecerse a los españoles".

Como alternativa, dice Iván Espinosa de los Monteros, está Vox que "queremos dar la batalla de las ideas porque son las ideas que han hecho de Occidente el mejor lugar del mundo para nacer".

Sin embargo, "aunque siempre hablan de que son buenos gestores, cuando miras a la bancada del PP es un erial, no hay nadie con capacidad de gestión, los grandes gestores que tuvo en el pasado ya no están vinculados con el partido", sentenciaba.

El Poder Judicial

Según ha dicho, aunque "los medios no nos han hecho caso", el pasado viernes Vox presentó "una proposición de ley en la que proponíamos volver al modelo de 1980, el modelo de que los jueces elijan a los jueces, que es lo que siempre dicen en el PP y nunca hacen". Preguntado por la comparación con la ley polaca que fue sancionada en la Unión Europea, Espinosa de los Monteros apunta dos diferencias: "La primera es que la ley polaca es mucho más suave que la española y, la segunda, es que lo presentaron en su programa electoral, no como aquí".