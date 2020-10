Además de la cuestión política, en su entrevista en Es la Mañana de Federico de esRadio Santiago Abascal ha comentado también la decepción personal que ha sufrido tras el discurso del presidente del PP durante la moción de censura, con el que tenía una buena relación y al que incluso defendía frente a otros dentro de su partido.

"Yo ayer fui agredido personalmente por Pablo Casado", ha dicho el de Vox, lamentando que el popular "dijo algunas cosas indignas e inaceptables y que nunca me hubiera esperado de él".

Entre estas frases que Abascal sintió como una agresión personal destaca cuando el popular le dijo "que personas como yo pisoteaban el tributo de sangre", una acusación que lo llenó de "perplejidad" después de que el día anterior "leí todos los nombres de los asesinados por ETA, citando a los que eran miembros del Partido Popular".

También destaco con tono amargo que Casado le dijo "que el PP me había dado de comer, que me había dado trabajo"- "¿Qué concepción es esa?" se ha preguntado el de Vox, recordando que "cuando yo era concejal en Llodio jugándome el tipo, él le llevaba la cartera al presidente". Además, ha señalado que él "no había sido colocado" sino que era "un cargo electo" en un lugar en el que asumía se estaba "jugando el tipo y defendiendo mis convicciones", ha dicho. "¿Esa es la concepción que tiene del partido?", concluía el líder de Vox.

"Me ha afectado en el terreno personal", reconocía Abascal, "yo he hablado bien de Casado en público y en privado, ya no puedo hacerlo", admitía. "Me he sentido traicionado en lo personal", lamentaba. "Estoy verdaderamente indignado con él", ha asegurado el de Vox, pero ha advertido que "no lo voy a llevar al terreno político, no voy a romper nada más".