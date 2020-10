El PSOE sería el partido más votado pero Vox sería el que más sube desde la anterior encuesta, según el sondeo de Sigma Dos que publica este domingo El Mundo. Los socialistas estarían en 29,3% de voto -seis décimas más que en junio y trece más que en las pasadas elecciones- mientras que los de Abascal estarían en un 14,9%, nada más y nada menos que 2,9 puntos más que en junio aunque tres décimas menos que en las elecciones.

Mientras Vox es el que más sube, el PP es el partido que más baja respecto de la anterior encuesta: se deja dos puntos pasando del 26% al 24% que, en cualquier caso, son un 3,2% más que en la última cita con las urnas. Por último. Unidas Podemos baja dos décimas respecto a junio y un punto si comparamos con las elecciones.

Se trata del primer sondeo tras la moción de censura de Vox, si bien la gran mayoría de los encuestados -un 86,6%- asegura que lo ocurrido esta semana en el Congreso no ha influido en su voto.

Rechazo a la posición del PP

Sin embargo, la encuesta también refleja lo que los votantes populares opinan de la posición de su partido en la moción de censura. Y los datos son preocupantes para el PP: sólo el 34,1% de los votantes del partido han mejorado su opinión sobre Pablo Casado, un porcentaje no muy superior al de los votantes de todos los partidos, un 22,2%.

Y no es de extrañar que sólo un tercio de los votantes populares no hayan mejorado su opinión de Casado, pues la mayoría tampoco apoya la posición que su partido ha defendido en la moción de censura: es cierto que de las tres opciones el votar no es la más apoyada, con un 40%, pero no está muy lejos del 34,9% que piensan que debería haberse abstenido y si a este porcentaje le sumamos el 17,5% de los que piensan que debería haber votado sí nos da que la mayoría, un 52,4%, se habría posicionado de una forma diferente.

Un éxito para Abascal entre los suyos

Para terminar de dibujar el panorama negativo para Casado, la encuesta constata que el comportamiento de Casado despertó un rechazo muy importante entre los votantes de Vox, a los que el líder del PP seguro que intentará apelar en las próximas convocatorias electorales: un 72.5% creen que debería haber apoyado la moción y un 56,7% han visto como empeoraba su imagen de Casado, mientras que sólo el 7,5% dice que ha mejorado.

Por el contrario, los votantes de Vox respaldan con más fuerza a Santiago Abascal: el 51% ha mejorado la opinión sobre su líder, 17 puntos más que en el caso de los votantes del PP sobre el suyo. Pero es que, además, el 20% de los que votaron por Casado también han mejorado su opinión del líder de Vox, mientras que sólo al 23% les ha supuesto empeorar lo que pensaban de Abascal.