Elecciones catalanas bajo la pandemia: se sustituirán los colegios por pabellones y centros cívicos

El área de protección civil de la Generalidad catalana prepara un dispositivo electoral para las próximas elecciones autonómicas, a celebrar el próximo 14 de febrero, en el que cambiará los colegios por grandes espacios como pabellones deportivos o centros cívicos para garantizar una distancia mínima de seguridad entre los electores de dos metros y medio. Según este dispositivo, en cada centro electoral habrá dos colas de votantes, una de ellas para las personas vulnerables.

La administración catalana, según ha avanzado la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio, pretende sustituir los colegios por grandes espacios para que las escuelas puedan abrir al día siguiente, ya que se si celebran las elecciones en ellas se requeriría un día para proceder a su desinfección. Además, los técnicos autonómicos de protección civil consideran que se reducirá el riesgo de contagio si las elecciones se trasladan a recintos más grandes. El cambio requerirá de un notable esfuerzo estadístico para advertir a los votantes de cuál será su nuevo centro electoral.

Los procedimientos también se verán alterados por la pandemia. Así, no se podrá acudir a votar acompañado, salvo personas mayores o dependientes, y se tendrá que llevar el voto desde casa, ya que en los colegios no habrá papeletas ni sobres. Los miembros de la mesa serán sometidos a un test de antígenos y no podrán coger los documentos de identidad de los electores. Serán los votantes quienes deberán mostrar el carnet y facilitar su lectura a los componentes de la mesa.

Además, la Generalidad habilitará equipos de vigilancia y control para garantizar que en todos los espacios electorales se cumplen con las medidas de higiene (mascarillas y distancia) y organizar las colas y las esperas en el exterior de los recintos.