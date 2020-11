José Miguel Monzón, El Gran Wyoming, deberá abonar 566.921 euros a Hacienda, según informa Vozpópuli. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha confirmado que el presentador debe afrontar una sanción de 163.006 euros por no declarar correctamente el IRPF de los ejercicios 2005 y 2006, además de una liquidación por importe de 403.915 euros.

Tal y como detalla la sentencia, el tribunal hace suya la interpretación de Hacienda de que la sociedad de Wyoming, Asuntos y Cuestiones Varias SL, de la que posee el 99,03%, "no aporta ningún valor añadido a la actividad económica realizada" por el humorista, lo que justifica la sanción.

La sentencia describe como "voluntario y culpable" el comportamiento de Wyoming y afirma que no se puede apreciar "buena fe": "Su conducta ha ido encaminada a eludir su carga tributaria por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 2005 y 2006". La sanción que se le ha impuesto está calificada como "leve".

En 2013, el conductor de El Intermedio tuvo que pagar 910.000 euros al fisco por sus irregularidades. "Yo no soy especulador inmobiliario –dijo entonces–. Gano pasta y lo invierto en España. Es más cómodo llevárselo a un paraíso fiscal. Yo tenía una sociedad, una productora, que en su día estaba bien y, de repente, cambió el criterio y ahora está mal. Me metieron un puro que alucinas. Yo he pagado eso".

16 viviendas en Madrid

El Gran Wyoming posee 16 casas en Madrid. La mayoría se encuentran en el centro y tienen unos 80 metros cuadrados, aunque otras son mucho mayores: tiene una de 150 cerca del parque de Roma, otra de 329 en Conde de Orgaz y otra de 306 en Alpedrete. A esto hay que añadir dos locales en el centro y el 25 por ciento de un inmueble en Alcalá de Henares que heredó de sus padres.