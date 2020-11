Tras el anuncio este martes de que el pacto para aprobar los PGE entre el Gobierno y ERC pasa por trasladar a Madrid el infierno fiscal que se vive en Cataluña, Isabel Díaz Ayuso ha avisado de que "por la libertad fiscal de Madrid y por la libertad educativa hará "lo que haga falta y donde haga falta". En sentido, ha asegurado que "Voy a ser la peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación y a los niños su derecho constitucional a hablar en su lengua materna", ha dicho en referencia a la Ley Celaá.

▶️ "Voy a utilizar todos los resortes legales como representante de los ciudadanos en Madrid, para defender un país de ciudadanos libres e iguales". 🗣️ @IdiazAyuso en #CaféAyuso pic.twitter.com/pdghyR7QYY — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) November 25, 2020

Díaz Ayuso ha hablado en el programa Espejo Público de A3, en el que ha calificado de "tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los trabajadores madrileños" llamar a Madrid "paraíso fiscal" y ha relacionado las reclamaciones fiscales de ERC con el separatismo: "Quieren tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la corruptela del independentismo".

La popular a recordado que por subir los impuestos en Madrid "no le va a ir mejor a ninguna otra comunidad autónoma, si a Madrid le va peor no va a mejorar la vida en Andalucía o Extremadura" y ha explicado que la forma de mejorar en otras zonas es, precisamente, bajar los impuestos: "Por que tú subas los impuestos en Madrid no les va a ir mejor a los empresarios asturianos".

☕@IdiazAyuso, presidenta de la CAM, sobre subir los impuestos a la comunidad: "Si a Madrid le va peor, no va a mejorar la vida a los extremeños o andaluces"🎥 ⬇#CaféAyuso ▶https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/036zSVdnqP — Espejo Público (@EspejoPublico) November 25, 2020

