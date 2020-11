Tras el anuncio este martes de que el pacto para aprobar los PGE entre el Gobierno y ERC pasa por trasladar a Madrid el infierno fiscal que se vive en Cataluña, Isabel Díaz Ayuso ha avisado de que "por la libertad fiscal de Madrid y por la libertad educativa hará "lo que haga falta y donde haga falta". En sentido, ha asegurado que "Voy a ser la peor pesadilla política para aquellas personas que intenten romper España, robarle a los madrileños su recaudación y a los niños su derecho constitucional a hablar en su lengua materna", ha dicho en referencia a la Ley Celaá.

Díaz Ayuso ha hablado en el programa Espejo Público de A3, en el que ha calificado de "tomadura de pelo y una falta de respeto a todos los trabajadores madrileños" llamar a Madrid "paraíso fiscal" y ha relacionado las reclamaciones fiscales de ERC con el separatismo: "Quieren tocar el bolsillo de los madrileños para pagar la corruptela del independentismo".

La popular a recordado que por subir los impuestos en Madrid "no le va a ir mejor a ninguna otra comunidad autónoma, si a Madrid le va peor no va a mejorar la vida en Andalucía o Extremadura" y ha explicado que la forma de mejorar en otras zonas es, precisamente, bajar los impuestos: "Por que tú subas los impuestos en Madrid no les va a ir mejor a los empresarios asturianos".

"No se puede enfrentar la salud y la economía"

Díaz Ayuso también ha hablado de la situación sanitaria en Madrid y, además de algunos anuncios sobre la estrategia de cara a navidades como la renovación hasta junio de 2021 de los más de 11.300 contratos de refuerzo de sanitarios por el covid-19, ha comentado que la situación en la comunidad ha mejorado "gracias a los madrileños y su comportamiento" que ha permitido que hoy en día en Madrid se ha logrado "convivir con el virus, que es algo que siempre he defendido".

La presidenta de la CAM ha explicado que "no hay que estar a cero o a cien, con todo cerrado o todo abierto" sino que hay que "buscar una estrategia intermedia porque no se puede enfrentar la salud y la economía como algunos han pretendido".