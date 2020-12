En una entrevista en Es la Mañana de Federico este miércoles, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha anunciado que Santiago Abascal estará este domingo en Cataluña "leyendo el manifiesto en defensa de la libertad y en defensa de España" en una de las concentraciones que el partido ha convocado en toda España en defensa de la Constitución. Eso sí, también ha pronosticado "una campaña muy dura no sólo por los separatistas, sino que sabemos que PP y Ciudadanos van a intentar ningunearnos y despreciarnos". Añade Ortega Smith que PP y Cs harán esto porque "saben que las encuestas dicen que la primera fuerza política no nacionalista en Cataluña va a ser Vox".

Respecto a los ataques del PP, y en particular de su presidente Casado, a Vox y a Santiago Abascal, Ortega Smith ha querido decir que "el problema para Vox no es Casado ni el PP. Para Vox el problema son los enemigos de España, son los que han querido romper el orden constitucional y enfrentarnos a los españoles. A quienes tenemos enfrente son los bilduetarras y el gobierno socialcomunista".

También se ha referido Ortega Smith a los ataques personales que lanzó Pablo Casado contra Santiago Abascal en la moción de censura de Vox. "Ese ataque fue injusto e indigno", decía Ortega Smith quien ha destacado también que "nuestro presidente resistió y no cayó en la tentación de devolver el ataque". En este sentido, ha recordado que "desde que nació Vox no ha habido un momento en que no hayamos estado en el blanco de los ataques" y decía que cuando nacieron se les silenció, luego se les ridiculizó y ahora se les insulta.

En cuanto a los objetivos de su formación, recordó que lo que quieren hacer es "llegar al Gobierno. No queremos ser oposición ni blanda ni fuerte, queremos ser oposición porque queremos llegar al Gobierno".

Respecto a sus pactos de investidura en comunidades como Madrid o Andalucía, Ortega Smith ha dicho que, pese a los insultos y desprecios, "no vamos a poner en juego esos gobiernos", porque creen que son buenos para los ciudadanos.

Violencia de género y chiringuitos

También ha contestado a Maroto sobre su "prueba del algodón" a Vox en materia de violencia de género. Ortega Smith ha sido tajante: "La violencia no tiene género". Ha subrayado que la postura de Vox en materia de "violencia de género" es "estar contra todo tipo de violencia intrafamiliar" y "no compramos la ideología de la izquierda y sus chiringuitos". Al PP y Cs les ha dicho que "pueden seguir jugando a las políticas progres, allá ellos y sus votantes". Y les ha dicho claramente que si quieren contar con el apoyo de Vox a lo presupuestos de la Comunidad de Madrid "no debe haber ni un euro para esos chiringuitos" porque "es indigno fomentar políticas ideológicas cuando hay gente que lo está pasando mal". El objetivo de Vox, ha indicado Ortega Smith, "son unos presupuestos en base cero" en lugar de "seguir renovando los anteriores aumentando las partidas que deberían anular".

Además ha añadido que "nuestra lucha en la negociación es acabar con el gasto político innecesario, con los chiringuitos y las asociaciones, los organismos públicos inútiles... en resumen, con la llamada grasa del Estado".

Ortega Smith ha destacado que "en un cambio de régimen como el que estamos con la amenaza del comunismo, los separatistas y del socialismo más radical es inaceptable que ni un euro caiga en estas redes que son su soporte económico".

Por ello, "luchamos para que las medidas acordadas en el ayuntamiento sean útiles para los madrileños, que generen riqueza como las ayudas a comercios y autónomos" en lugar de ser como los "PGE que tienen partidas ideológicas como dar más dinero a TVE para que siga siendo el altavoz del Gobierno o para mantener chiringuitos de género".

Los Presupuesto Generales

El secretario general de Vox ha contestado en esRadio a las críticas de PP y Cs por presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Sánchez e Iglesias. Una enmienda a la totalidad que presentaron porque "entendemos que son los presupuestos de la ETA, cuando el terrorista Otegi sale diciendo que son los presupuestos para conseguir la república del País Vasco debería ser suficiente motivo".

PP y Cs "nos dicen que no aportamos nada" por haber optado por la enmienda a la totalidad en lugar de enmiendas concretas como han hecho esos partidos. Ortega Smith ha aclarado que "de las 1.500 enmiendas que presentó el PP no se ha aprobado ninguna y de las más de 320 de Cs sólo una que es inútil porque ya estaba aprobada, la tarjeta única sanitaria". Según Ortega Smith, tanto PP como Cs "han hecho teatro porque sabían de antemano que PSOE y Podemos no iban a aprobar ninguna enmienda" y en este sentido ha añadido que "en Vox no vamos a ser cómplices de los PGE de la coacción de partidos separatistas y proetarras".

Presupuestos de Madrid

Sobre los presupuestos de Madrid ha insistido en que "he hecho una petición de información sobre los acuerdos de investidura, los 80 puntos que pactamos, y en función de su reflejo en los presupuestos los apoyaremos" pero no desde un punto de vista "chantajista" sino "de cumplir lo pactado con nosotros".

Asimismo ha advertido que no vale con aprobar medidas en el ayuntamiento o comunidad pero "que luego no tengan reflejo en los presupuestos".

Hacer frente al Gobierno

Debido al cambio de régimen en el que estamos inmersos Ortega Smith ha dicho claramente que a este Gobierno hay que "plantarle cara sin compadrear" en todos los frentes, "no se puede andar con medias tintas". En este sentido ha contado que "en este momento tenemos 72 causas judiciales abiertas, por ejemplo contra financiación ilegal de Podemos". A PP y Cs les ha advertido que "no se dan cuenta que serán los siguientes en los ataques e intentos de ilegalización porque ahora nos señalan como presuntos culpables de delito de odio". Delito de odio por decir "que al criminal de una mujer debería ir a cadena perpetua" y que "el que asesina a su mujer lo hace por ser su mujer, no por ser mujer, y que es mentira que los hombres lleven gen de violencia".

En cuanto al separatismo ha subrayado que "se lleva claudicando con el separatismo desde hace décadas" y el problema actual es que "no se aplicó el 155 de verdad por el tiempo necesario". Lo peor es que, tras la sentencia del TS y la absolución de Trapero en la AN "se han venido arriba los separatistas". Por último, ha pedido acabar con la ley del indulto ya que "siempre son indultos políticos", lo que es un anacronismo.