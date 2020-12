Jordi Cañas: "Se puede caer muy bajo y luego está Zapatero"

El eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas ha atendido este martes la llamada de Es la Mañana de Federico para analizar la farsa electoral cometido en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro con la complicidad del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha calificado abiertamente de "cómplice" de la tiranía.

Cañas ha señalado que "se puede caer muy bajo, y luego está Zapatero", antes de decir que "a Zapatero le han contestado todos los países democráticos diciéndole que no van a hacer lo que está haciendo él, que es un ejercicio de portavocía". Añadía Cañas que "me entristece como español, que un expresidente del Gobierno de mi país colabore" con una dictadura como la de Venezuela.

Y es que, recordaba Cañas que hemos visto ejemplos sobrados en Podemos, en figuras como Monedero, que prueban que el chavismo sí paga traidores "y paga muy bien a sus portavoces, colaboradores y lobistas. Lo hace muy bien, con muchos ceros en la cuenta bancaria". Añadía que "desconocemos si Zapatero" está cobrando del régimen, pero debería averiguarse: "Aunque sólo fuera su categoría como expresidente de España, habría que investigar su papel, porque se vendió como mediador, pero ya no es mediador", decía Cañas. Y es que, recordaba el eurodiputado, si el chavismo utiliza a Zapatero es porque es expresidente de España y puede decir que un expresidente de nuestro país le apoya.

Caso Delcy

En cuanto al caso de Delcy Rodríguez, su parada y fonda en el aeropuerto de Barajas con Ábalos como anfitrión, Cañas ha dicho que "hemos traído al debate parlamentario el asunto de Delcy Rodríguez, con unas expresiones que no te puedes imaginar de los socialistas en el Parlamento Europeo, que no querían". También se refería a Borrell para quejarse de que éste no ha hecho "absolutamente nada por denunciarlo".

Sobre el Delcygate Cañas añadía que "el Gobierno de España ha mentido, mintió Marlaska, mintió Ábalos en sede parlamentaria. Borrell mintió en el Parlamento Europeo diciendo que no estuvo en Zona Schengen. (...) El problema es que ni Ábalos ni Marlaska han dimitido. Esto es terrible, no ha pasado en ningún país europeo".