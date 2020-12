Puigdemont desconfía de Laura Borràs y decide encabezar la lista de JxCat

Carles Puigdemont ha decidido liderar la candidatura de Junts per Catalunya (JxCat) para las próximas elecciones autonómicas. Desconfía de la capacidad de Laura Borràs para encabezar el proyecto electoral y del tándem que las primarias habían propiciado entre la diputada en el Congreso investigada por corrupción y el peculiar presidente de la Cámara de Comercio, Joan Canadell. Así que en vez de encabezar la lista por Gerona o cerrar la de Barcelona, ha dado un paso al frente no sin antes afirmar que no será el presidenciable, papel que deja para Borràs.

Borràs perdió el favor de Puigdemont por el protagonismo que acapara la ahora degradada al segundo puesto de la lista de JxCat. Su elección en las primarias se interpretó como una derrota del residente en Waterloo, que prefería la figura más gris y en teoría dócil de Damià Calvet. Y tras impulsar la carrera de Joan Canadell, el empresario de las "gasolineras por la independencia", ahora recela de las extravagancias del personaje, más "activista" aún que Quim Torra, otro de los grandes desengaños de Puigdemont.

Por otra parte, comienzan a cerrarse las listas con algunas sorpresas. El PDeCAT liderado por Àngels Chacón, la exconsejera de Empresa represaliada por no pasar del citado partido a JxCat, contará con Joana Ortega, que fue una de las artífices de la consulta del 9-N de 2014 (el precedente del 1-O) y exdirigente de Unió, como número dos de su lista. Y para subrayar el perfil moderado y serio frente a JxCat, Joan Rigol, otro exdirigente de Unió y expresidente del Parlament y el profesor y exconsejero Andreu Mas-Colell cerrarán la candidatura.

Tres elecciones, tres partidos

Otro de los nombres propios destacados del separatismo, Roger Español, que perdió un ojo a causa de un pelotazo policial durante el 1-O, encabezará una candidatura denominada Coalición de Represaliadas, CDR, las mismas siglas que los comités de la república y con la que esperan pillar un puñado de votos. Español no es un novato en materia electoral. Formó parte de la candidatura de la CUP al Congreso en las elecciones de abril de 2019 sin obtener el acta de diputado. En la repetición de esos comicios cambió de partido y se presentó al Senado por JxCat cosechando idéntico fracaso. Así que la del CDR es su tercera experiencia.

Otro personaje de peso en el independentismo, el presidente del Cercle Català de Negocis, una asociación de empresarios separatistas, Albert Pont, será el candidato del Front Nacional de Catalunya (FNC), formación considerada xenófoba y de extrema derecha por el resto de los partidos independentistas. Pont encabeza una agrupación denominada Vía Única que concurrirá integrada en el FNC.