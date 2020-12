El separatismo brama contra el Rey y asegura que no se ha desmarcado de la corrupción

El independentismo ha utilizado la figura del primer presidente de la Generalidad, Francesc Macià, para censurar el discurso del Rey. Según los principales dirigentes separatistas, Macià fue un referente de justicia y honradez y su perfil contrasta con el Felipe VI, a quien han acusado de encubrir a su padre, de participar en sus negocios y de haber perdido la autoridad moral.

La ofrenda en la tumba de Macià, muerto el 25 de diciembre de 1933, se ha convertido en el escenario de la respuesta separatista al mensaje de Felipe VI. Quim Torra, el inhabilitado al que los partidos separatistas pasean como si aún fuera el presidente de la Generalidad, afirmó que "la comparación de las dos figuras nos muestra hasta que punto es importante el homenaje a Maciá y nos lleva a la disyuntiva o monarquía española o república catalana". "Es imposible -añadió- que Cataluña tenga los recursos y el bienestar que se merecen sus ciudadanos si no tenemos la independencia".

Pere Aragonès, el vicepresidente en funciones de presidente regional y candidato de ERC, afirmó que el Rey no se desmarcó de la corrupción y que su discurso resultó vacío porque no habló de su padre ni pidió perdón por su intervención del 3 de octubre de 2017. "El único discurso que nos interesa es en el que anuncie el fin de la monarquía", abundó. Aprovechó además Aragonès para resumir los dos principales puntos del programa de ERC para las próximas elecciones, la autodeterminación y la amnistía.

Tras Torra y Aragonès intervino el presidente del Parlament, Roger Torrent, quien aseguró que el Rey "ha perdido la autoridad moral", que tiene que visitar Cataluña "a escondidas" porque no es bienvenido y que encarna "la profunda decadencia del régimen del 78".

Por parte de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, la número dos de la lista de Puigdemont, aseguró que desde el discurso del Rey contra el golpe de Estado separatista "no esperamos nada del monarca", si bien dijo que el discurso le pareció "vacío".

Tampoco le ha gustado al PNV

Del mismo modo, también el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha referido al mensaje de Felipe VI para denunciar que "ni siquiera en un momento como éste ha enfrentado los asuntos que le atañen directamente, ni con transparencia, ni con claridad".

En una comparecencia en Bilbao de la que se ha hecho eco Europa Press, Esteban ha afeado así al Monarca que en su discurso no haya mencionado a los militares "totalitarios" , en referencia al ya famoso chat de militares retirados. Asimismo, ha apuntado que, en cuanto a la jefactura del Estado, "la verdad no sabemos si ha hablado del tema o no, porque parece que todo el mundo le tiene que interpretar. No se puede en menos de 40 segundos abordar un asunto como éste".