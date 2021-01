Alejandro Fernández: "El que se incorpora al PP asume la línea de combate al nacionalismo"

El popular Alejando Fernández ha estado en Es la Mañana de Federico de esRadio analizando las próximas elecciones en Cataluña, en las que él encabezará una candidatura del PP a la que ya se han incorporado algunos fichajes llamativos.

A este respecto Fernández ha asegurado que "lo que no se puede es criticar una cosa y su contraria" y que si "muchas veces" se critica a los partidos "por ser endogámicos" no se les puede criticar también "por que se abren". Además, ha recordado que "el 80% de las candidaturas son de miembros del PP" y a parte de eso "está bien abrirse a otros perfiles".

En cuanto a la polémica sobre esos perfiles y, sobre todo, por el pasado nacionalista de la que será número tres de la lista por Barcelona, Eva Parera, Fernández ha dejado claro que "la línea ideológica del PP la marcan los estatutos del partido y la marco yo", ha dicho, recordado que "mis intervenciones no presentan una sola fisura en el combate al nacionalismo tanto desde el punto de ideológico como el ético", así que según el líder popular "el que se incorpora al PP asume esa línea ideológica" y, además, en su opinión "la gente tiene derecho a rectificar".

De hecho, Fernández ha asegurado que "ojalá más personas cambiasen de opinión" porque "así venceríamos al nacionalismo", ha dicho, recordando que "los ataques que ha sufrido Parera" por su evolución política "son brutales".

Agrupación del constitucionalismo en el PP

El candidato popular también ha asegurado que en la división del constitucionalismo en Cataluña "el que más responsabilidad tiene es el PSOE", aunque ha lanzado algún dardo a Ciudadanos. Sobre el partido de Inés Arrimadas ha dicho que, cuando tenía que dar el paso, "se puso de perfil" e intentó "una OPA al PP". Cree que "de ahí viene todo lo que está sucediendo". Alejandro Fernández está convencido de que "reagruparse en torno al PP es lo que funciona" y también ha criticado a "la nueva política".

Fernández ha remarcado que el PP es "el partido más serio y el que mejor gestiona esos asuntos" y sobre la división en Ciudadanos y el fichaje de Lorena Roldán ha señalado que "en el seno de los partidos es muy complicado hacer crítica interna" y que "la decisión de no presentarse a la investidura fue muy discutida internamente. Quienes dentro de Cs tenían esa opinión el tiempo les ha dado la razón".

Sobre Vox ha dicho que no cree "en cordones sanitarios". Fernández ha dicho que cree "en el pluralismo siempre que se cumplan los requisitos democráticos y la ley de partidos". Fernández ha apuntado que PP y Vox "defendemos proyectos políticos distintos y no estoy pensando en sorpassos sino en crear un constitucionalismo fuerte". Para el líder del PP en Cataluña hay que "construir a medio plazo aprendiendo de los errores del pasado" por eso ha asegurado: "No estoy en ninguna competición ni con Cs ni con Vox" y que su competición "es contra el separatismo y el sanchismo".

También ha comentado los ataques de Casado a Abascal durante la moción de censura y los ha justificado diciendo que "si llamas cobarde al partido que ha aportado la mayor parte de asesinados por ETA, es muy injusto".

Sobre las elecciones autonómicas del 14 de febrero el propio candidato del PP no tiene muy claro que se vayan a celebrar porque "Junts quiere aplazar y que Illa se cueza en su salsa". Cree que la situación en Cataluña "es un guirigay" y además hay un informe de Salud "muy pesimista con lo que está pasando en Cataluña" con el coronavirus. Alejandro Fernández ha indicado que "el escenario es mucho peor de lo que hizo que se aplazaran las elecciones en Galicia y el País Vasco".