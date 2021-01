Se acabó la tregua: PSOE y Podemos reabren la guerra interna por la Corona

El silencio de Podemos, como sus vacaciones navideñas, ha terminado. Y con él finaliza la tregua que la formación morada había concedido al PSOE, no por convicción sino por omisión de su tarea gubernativa durante el periodo vacacional, en el que los líderes de Podemos y miembros del Ejecutivo, Pablo Iglesias, Irene Montero y Alberto Garzón, han sido los miembros del Ejecutivo que más han hecho gala de su espíritu navideño sin protagonizar ningún acto en la agenda gubernamental desde hace más de tres semanas, el 21 de diciembre, a excepción de una entrevista televisiva de Iglesias el día 30.

En la víspera de la reunión de la Mesa del Congreso, el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, abrió fuego al recibir la notificación parlamentaria sobre el informe de los letrados al respecto de la petición de creación de una Comisión de Investigación sobre el Rey Emérito, registrada junto a ERC, Bildu, Grupo Plural y la Cup el pasado 21 de diciembre de 2020.

En el escrito remitido a los letrados de la cámara por Podemos, después de haber sido tumbada hasta en cuatro ocasiones la citada comisión por el rechazo de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, los morados se ampararon en el artículo 52 del Reglamento para la "Creación de una Comisión sobre el uso de tarjetas de crédito opacas por parte del Rey Emérito con posterioridad a su abdicación, con cargo a fondos procedentes del extranjero".

En el texto de la solicitud, los grupos firmantes encabezados por Podemos exigían "admitir a trámite y trasladar a la Junta de Portavoces para su eventual inclusión en el orden día de una próxima sesión plenaria". Según fuentes parlamentarias, "el dictamen ha sido favorable" y la decisión de los letrados celebrada por Podemos en las redes sociales. En Twitter, Echenique aplaudió que "por primera vez, los letrados del Congreso recomiendan admitir a trámite nuestra Comisión de Investigación sobre el rey emérito. Fruto de un minucioso trabajo, hemos conseguido sortear las pegas jurídicas. Ya no hay excusa. A partir de ahora, la decisión es puramente política".

Un aviso a navegantes en toda regla que anticipa el inicio de la batalla. PSOE y Podemos retomarán este miércoles las hostilidades en el mismo punto en el que las cesaron de forma temporal hace casi un mes. Y la decisión política, tomada entonces por el PSOE al rechazar esa Comisión, volverá a ser la misma.

Según adelantan fuentes socialistas a Libertad Digital, el PSOE votará en contra de esa comisión sobre el rey emérito este miércoles en la Mesa del Congreso, lo cual provocará que no se califique la iniciativa y que no llegue por tanto al órgano parlamentario al que se dirigen los grupos demandantes. La Junta de Portavoces no tendrá que pronunciarse siquiera al respecto en una votación que se ha producido en cuatro ocasiones anteriores con dictamen desfavorable. Un resultado tan esperado como el furor con el que Podemos comparecerá en el Congreso para reprochar la actitud "obstruccionista" de su socio de coalición en el inicio del curso político.