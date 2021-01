El candidato del PSC, Salvador Illa, no tiene ninguna voluntad de dejar el cargo de ministro de Sanidad hasta que empiece la campaña electoral. Y esto es algo que podría ir más para largo de lo esperado después de que la Consejería de Salud de la Generalidad catalana situara este lunes el pico de ocupación de las UCI en la víspera de los comicios del 14 de febrero.

Una cuestión que será tenida en cuenta por los partidos catalanes que se reunirán el viernes para plantear un posible retraso de sus elecciones y sobre lo que no ha querido pronunciarse el ministro Illa porque "hay un espacio de decisión" en el ámbito de los partidos catalanes que son quienes adoptarán la decisión con la opinión del partido, el PSC, cuya candidatura encabeza el ministro.

Illa aseguró que no mantendrá una doble agenda, como candidato y ministro, hasta que se inicie la campaña electoral y que será "ministro a jornada completa" y "estoy al 101% centrado en la lucha contra el virus y es lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo hasta que empiece la campaña electoral en Cataluña.

Preguntado por Libertad Digital si no le concede esto una ventaja electoral respecto a sus competidores, el ministro de ramo no negó la mayor: "No se si esto genera o no genera algún tipo de ventaja. Me da igual".

Y remató diciendo que "estoy centrado en hacer mi trabajo en unas semanas que le aseguro que cómodas no son". Sobre la pandemia, el ministro volvió a descartar la posibilidad de decretar un confinamiento domiciliario general como le piden algunas CCAA y como ya han hecho algunos países europeos porque "ya sabemos lo que hay que hacer para volver a controlar el número de casos porque es lo que ya hicimos en la segunda ola. Nosotros de momento pensamos que no hay que dar ningún paso más".