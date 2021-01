Un estratega del separatismo aboga por retomar la violencia callejera cuando pase la pandemia

Vicent Partal, propietario y director del diario digital Vilaweb y uno de los más entusiastas animadores del separatismo, expone en un reciente artículo las líneas maestras de lo que debería ser la reanudación del 'procés'. Encuadrado en la línea dura y unilateralista de Carles Puigdemont, Partal no tiene reparos en afirmar que "hay que estudiar también cómo liberar parcialmente territorios, 'distritos', como decía el Vietcong. Si la república se hubiera implantado de hecho en el distrito de Gerona en octubre de 2017, hoy no estaríamos donde estamos. Ni en Gerona, ni en Tortosa, ni en Elche o Perpiñán. Ni en Madrid ni en Bruselas. Urquinaona es en este sentido una experiencia única porque demostró en la práctica que el Estado español podía perder el control del territorio. Y eso es de un gran impacto".

Al referirse a Urquinaona, Partal alude a los graves disturbios ocurridos en la Vía Layetana, entre esa plaza y el edificio de la Jefatura Superior de Policía, en los que estuvo a punto de morir un agente de la Policía Nacional. El independentismo se refiere a esos sucesos, del 18 de octubre de 2019, como "la batalla de Urquinaona". Miles de separatistas violentos pudieron ser contenidos a duras penas por agentes de la Policía Nacional y Mossos d'Esquadra.

Disputa del poder físico

Partal rechaza cualquier tipo de negociación política con el Gobierno porque, dice, "no hay un gobierno bueno y unos jueces malos. Hay un Estado que aplica todas las armas que tienen a su alcance para conseguir un único objetivo político, aniquilarnos como nación". En ese contexto, Partal apuesta por "institucionalizar la república proclamada", la "destrucción institucional de Estado" y "eso que el Consell per la República denomina disputa por el poder, pero no únicamente digital o cultural, sino también físico, en las calles".

Respecto al Consejo por la República, impulsado por el expresidente Carles Puigdemont, Partal se lamenta del escaso número de afiliados porque "no cuesta tanto de entender qué significaría que dos millones de catalanes preparasen desde abajo, con plena libertad y de manera coordinada, un contrapoder nacional, una autoridad nacional, reconocida en la vida diaria por una parte muy sustancial de la sociedad. Y en todos los terrenos: de la organización como consumidores contra el Ibex a la representación internacional de la nación".

Cuando la pandemia pase

El periodista, junto a José Antich y Pilar Rahola, uno de los "gurús" del separatismo mediático, recuerda que "el Consell per la República ha propuesto en el documento 'Preparémonos' la diputada del poder al Estado español y eso es lo que hay que hacer. Es una disputa que se deberá de cumplir en la calle cuando la pandemia pase, empalmando con el ciclo de movilizaciones fuertes y poderosas que fueron de octubre de 2019 a febrero de 2020".

El digital de Partal es uno de los subvencionados por las administraciones catalanas. En 2016, un año antes del golpe, se le otorgaron 143.525 euros en concepto de publicidad institucional y 135.180 euros a fondo perdido. A esas cantidades hubo que añadir las procedentes de la Generalidad valenciana, 50.609 en aquel mismo año. Para Partal el separatismo es un negocio redondo, pues también vende camisetas, banderas y toda clase de "gadgets" con la bandera estelada a través de su portal de Internet y es uno de los conferenciantes más demandados por las agrupaciones locales de la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium y los partidos separatistas. En esas charlas cuenta historias como que en octubre de 2017 los Mossos descubrieron un supuesto complot para asesinar a Puigdemont.