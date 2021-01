"No hay sorpresas", avanzaban a LD fuentes gubernamentales en referencia a los dos únicos cambios "quirúrgicos" que ha confirmado Pedro Sánchez en una nueva declaración sin preguntase en Moncloa y tras haber cumplido con el trámite preceptivo de informar al rey Felipe VI. Como ya adelantó Libertad Digital, Carolina Darias será la sustituta de Salvador Illa en el ministerio de Sanidad y Miquel Iceta asumirá la cartera de Política Territorial.

La campaña con cargo a Moncloa

En una pensada comparecencia en las escalinatas de Moncloa, el presidente Sánchez destacó que ambos "conocen bien las carteras encomendadas" y "cuentan con mi entera confianza y agradecimiento por aceptar el desafío que tenemos por delante". Pero sus primeras palabras fueron para solemnizar el inicio de la campaña electoral de Salvador Illa con cargo a La Moncloa: "quiero agradecer encarecidamente el trabajo de Salvador Illa en estos meses" quien "se encontró con la obligación de gestionar la tragedia de la peor pandemia en el último siglo. ha sido un ministro extraordinario, una persona honesta que ha evitado siempre la confrontación política en estos tiempos tan duros. Nunca ha presumido de sus aciertos y siempre ha pedido disculpas de sus errores".

El presidente siguió vendiendo a su candidato: "Tiene una enorme vocación de servicio público y ha estado centrado en las verdaderas urgencias que amenazan en estos momentos a nuestro país, demostrando siempre capacidad de diálogo y una interlocución permanente con las CCAA además de la colaboración con las entidades locales, comunidad científica y personal sanitario. Si tuviera que destacar una palabra para definir su paso por el ministerio de Sanidad sería una palabra sencilla que dice mucho de sí mismo y de su trato hacia los demás: respeto".

Illa: "no me arrepiento de nada"

Un retrato del ministro/candidato que dista mucho de la imagen ofrecida este mismo martes por el aludido. En su comparecencia en Moncloa al término del Consejo de Ministros, Salvador Illa fue claro al respecto de las preguntas sobre su cuestionable gestión: "no me arrepiento de nada". Preguntado por Libertad Digital por la "autocrítica" y el reconocimiento de errores en base a la "humildad y honestidad" de la que hace gala, evitó responder a la cuestión y se limitó a defender que "dejo mis responsabilidades en el momento en el que lo tengo que hacer. Me siento un servidor público y estaré donde sea más útil. Me he movido siempre a donde mis compañeros y yo consideramos que pueda ser más útil.

La fallida ruptura con Podemos

Unos cambios que ponen fin a varios meses de rumores sobre la posibilidad de una crisis de gobierno de mayor envergadura que siempre han negado las fuentes consultadas por este periódico. La prioridad era cumplir con el golpe de efecto de una operación rápida que llevara a Illa del ministerio de Sanidad a la candidatura del PSC sin solución de continuidad para mantener el ‘efecto Illa’ con la ventaja electoral de la visibilidad que lo otorga la Moncloa.

Sánchez se vuelca con la campaña

Una estrategia de Moncloa que el Gobierno atribuye al PSC pese a llevar la firma de los estrategas monclovitas, como bien demuestra la extraordinaria presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la campaña catalana. Estará hasta en cinco mitines durante los quince días de la contienda incluyendo los dos más simbólicos y relevantes: la apertura y el cierre en Barcelona.

El presidente Sánchez se trasladará este mismo jueves por la tarde a Barcelona para arropar a su candidato, Salvador Illa, al día siguiente de que Darias e Iceta jurarán sus cargos ante el Rey por la mañana en el Palacio de la Zarzuela y recibirán sus carteras ministeriales con el traspaso de las mismas por la tarde.

Montero enuncia el primer ‘adiós’

Como muestra del ‘apoyo’ del Gobierno a su candidatura, en el último Consejo de Ministros de Illa se le reservó turno preferente en las comparecencias de Moncloa acompañando a la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha querido comenzar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros anunciando que "hoy es el ultimo día del ministro Salvador Illa y quiero agradecerle su inestimable contribución al bienestar de los españoles año más difícil de la democracia española". Y añadió: "Quería agradecerte tu honestidad, humildad y talante. Gracias y seguro que en las nuevas tareas encomendadas seguirás desarrollándolas con la misma profesionalidad que has demostrado".

La despedida de Illa

Por su parte, Illa comenzó su última intervención en Moncloa informando sobre los datos de la pandemia, los efectos de la cepa británica y los datos de vacunación justo antes de verbalizar su despedida, en primer lugar, a los miembros de la Comisión de Sanidad en Congreso y Senado a quienes plantará el jueves en su prometida comparecencia: "Quería tener unas palabras para mis adversarios políticos, he aprendido mucho de todos ellos". Citó también "a los consejeros de comunidades autónomas. Quiero expresarles mi reconocimiento, mi gratitud y reconocimiento del trabajo duro que han hecho" que ha puesto como modelo de éxito, "Yo creo que también en las etapas finales, al menos yo lo siento así".

También ha tenido palabras de reconocimiento a "la profesionalidad y enorme vocación de los profesionales sanitarios" y al conjunto de los españoles "y a su cumplimiento ejemplar en una mayoría muy mayoritaria. "Les quiero confesar que uno de los momentos mas complicados es eliminar la restricción de acompañamiento de los familiares a los fallecidos. Me llevo conmigo a todos los que han perdido un ser querido. Estoy convencido, no tengo ninguna duda de que vamos a conseguir erradicarlo. Para mí ha sido un honor, me voy con mucha pena. Me considero un servidor público y estaré donde crea que pueda ser más útil".