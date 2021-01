Illa, al ceder el testigo a Darias : "Vas a disfrutar"

Salvador Illa ya está fuera del Gobierno pero se vale de todos sus resortes para catapultarse hasta la presidencia de la Generalitat catalana. El ya sólo candidato del PSC empieza oficialmente en 24 horas la campaña electoral en la que trabaja desde hace meses de forma tan oficiosa como indisimulada. El mismo disimulo con el que hasta el último en llegar al Gobierno, el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, hacía gala hoy del refranero latino Excusatio non petita, acusatio manifesta.

Para comenzar con sus loas a Salvador Illa, Iceta admitió: "Me dicen 'ves con cuidado porque nadie pueda pensar que estás de campaña electoral'. No, no estoy de campaña electoral pero estamos hablando de servicio público, estamos hablando de poner por delante topdo el interés general y, por lo tanto, es un buen momento de hablar de Salvador Illa.

Pero no fue el comentario más desafortunado del día. El peor lo protagonizó el protagonista en su discurso de despedida tras cederle el testigo a su sucesora en el ministerio de Sanidad, Carolina Darias: "quiero decirte Carolina que yo creo que vas a disfrutar... es una tarea dura pero también es una tarea agradecida porque qué mejor tarea hay que dedicarte de la salud de tus conciudadanos, ¿no?"

Dos comentarios inoportunos protagonizados por el primer secretario del PSC y su candidato, dos piezas de una operación que aspira a hacerse con el gobierno de Cataluña y en quienes se confía la Política Territorial poniendo la materia en manos de Iceta que pidió conceder los indultos a los presos del 1 de octubre exactamente tal día como este jueves, inicio de la campaña electoral, pero de hace tres años en 2017, lo cual hundió sus perspectivas electorales. Las de Illa ahora superan con creces sus 17 escaños beneficiado por la visibilidad y el conocimiento publico que le aportan los medios públicos desde Madrid. A la primera loa del día le seguía una segunda: en Sanidad, Carolina Darias.

Loas, aplausos y emociones contenidos en la consumación de la campaña gubernamental, electoral. La línea difusa entre el ministerio y la candidatura más borrosa que nunca con un traspaso, el de illa de un papel al otro, sin solución de continuidad. Este jueves comienza su periplo electoral, ya sin coartada, pero con el mismo respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que abrirá con él la campaña electoral en Barcelona. Mitin a las ocho de la tarde que puede celebrarse gracias a que Illa no permitió como ministro adelantar el toque de queda desde las 22:00 a las 20:00 horas como le pedían 15 de 17 comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud.