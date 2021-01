Vox salva al Gobierno de perder una votación crítica y deja solo al PP con los independentistas

El Gobierno se salva in extremis y no gracias a sus socios sino a un inesperado movimiento de un grupo parlamentario aún más inesperado: Vox. Los de Santiago Abascal se abstendrán en la votación sobre el decreto de los fondos europeos, según adelantaron a Libertad Digital fuentes gubernamentales, provocando que el PP se quede solo en el bloque del no con todas las formaciones independentistas, socios del Ejecutivo, que le han abandonado en el día en que se inicia la campaña electoral catalana. Unas elecciones del 14-F que también están presentes en la formación de Santiago Abascal que aspira a dar el sorpasso al PP en el parlamento catalán.

Desde Vox niegan haber adoptado esta decisión en base al sentido de voto del PP ya que, aseguran fuentes del partido, desconocían qué iban a hacer los de Pablo Casado, con los que no mantienen interlocución desde la moción de censura a Pedro Sánchez. "El PP se opone porque son ellos los que quieren manejar el dinero", aseguran fuentes del partido de Abascal a Libertad Digital, rechazando cualquier tipo de estrategia política, más allá de "defender el interés de los españoles".

Según adelantan fuentes socialistas, el Gobierno sacará adelante el decreto con 173 votos a favor de PSOE, Podemos, PNV, Bildu, Más País, PRC, CC, Nueva Canarias, Teruel Existe y Compromís. En el bloque del 'no': 116 de PP, JxCat, ERC, PdCat, BNG, Cup, Foro, UPN y 62 abstenciones de Vox y Ciudadanos.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado en una comparecencia desde el Congreso, que su abstención viene motiva por el hecho de que "no quieren que los fondos se demoren ni un día más de lo estrictamente necesario. Queremos que lleguen cuanto antes". "Seremos tremendamente exigentes en las medidas de control", ha defendido, en cualquier caso, asegurando que vigilarán el sistema de reparto y plantearán enmiendas para corregir las partidas con las que no estén de acuerdo.

El Gobierno salva hoy una votación que se antojaba crítica y que motivó la intensificación de las negociaciones en la noche de este miércoles de la mano de la vicepresidenta, Carmen Calvo. Los negociadores socialistas hablaban de empate a 168, lo cual abocaría al Gobierno a una derrota sin paliativos, ya que el Reglamento obliga a repetir la votación tres veces y, de repetirse el empate, el proyecto decae. Por eso habían tocado a rebato en las filas socialistas: "Si uno sólo se equivoca, perdemos".

A primera hora de la mañana conseguían un nuevo apoyo, Bildu, pero la sorpresa llegaba al recibir la información del cambio de bando de Vox, dejando los síes a cinco escaños de ventaja frente a los noes. Una jugada que no desveló el portavoz de la formación de Abascal en su intervención en la tribuna del Congreso y que sirvió de golpe de efecto parlamentario, toda vez que se conoció después de que se haya producido la votación telemática del 50% del Hemiciclo que no está presente por el protocolo anti covid, lo cual impediría un cambio del sentido de voto del PP y Vox en su conjunto.

Los de Abascal niegan cualquier tipo de negociación con el PSOE, que conoció el sentido del voto de Vox después de la intervención de Espinosa de los Monteros en el Congreso, según aseguran fuentes del partido. Recuerdan que no hablan con los socialistas desde hace meses y que, incluso, rechazaron hablar con Pedro Sánchez hasta en dos ocasiones.