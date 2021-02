Sánchez y Tezanos salen al rescate de Illa con una inédita encuesta 'flash' en plena campaña

El escándalo de la utilización electoral del CIS en beneficio del PSOE y el Gobierno ha sobrepasado ya cualquier barrera imaginable. El organismo público que dirige José Félix Tezanos y al que usó Pedro Sánchez para sondear quien era el mejor candidato del PSC antes de que se anunciara la sustitución de Miquel Iceta por Salvador Illa, ha entrado de lleno y sin disimulo en la campaña electoral con un sondeo ‘flash’ en plena campaña para movilizar a los indecisos.

Una encuesta inédita que el Centro de Investigaciones Sociológicas nunca publica en mitad de la campaña electoral, ni en las publicaciones relacionadas con elecciones generales ni con autonómicas ni locales. El CIS se limita a publicar un estudio preelectoral y otro postelectoral sobre los comicios, aunque en el caso de estas elecciones catalanas, el Gobierno ha decidido poner toda la carne en el asador como demuestran los dos estudios preelectorales publicados hace quince días y este sondeo en mitad de la contienda electoral para el 14-F.

Y el CIS lo hace sin disimulos. En una nota de prensa de La Moncloa, de quien depende el CIS, el Gobierno informa de que la encuesta 'flash' se publicará este jueves a las 11:30 horas, en el ecuador de la campaña electoral, que comenzó el pasado jueves 28 de enero, y ante el temor de que se desinfle el llamado efecto Illa como pronostican muchos estudios de varias empresas demoscópicas en la última semana.

El Gobierno admite sin tapujos que esta irrupción electoral se justifica en el alto número de indecisos: "Este tipo de sondeos 'flash', más rápidos y cercanos a un determinado acontecimiento político, permiten conocer y valorar mejor la realidad en contextos en los que cada vez es mayor el número de indecisos, persistiendo una alta volatilidad en el voto hasta el último momento".

Y asegura que hay precedentes, aunque no cita cuáles ni cuándo. Se limita a afirmar que "el CIS ha publicado en varias ocasiones encuestas durante el periodo de la campaña electoral, respetando el criterio legal de prohibición de difusión de encuestas durante los cinco días anteriores al de la votación, tal y como recoge el artículo 69 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General".

Una excusa preventiva ante lo excepcional de esta publicación que, en el pasado más reciente, no se produjo ni en las elecciones gallegas ni en las vascas del pasado mes de julio. Entonces el PSOE no tenía expectativas en ninguno de los dos territorios pero ahora la necesidad aprieta y agudiza el ingenio de Tezanos, esto es, de Pedro Sánchez. Traducido: el CIS sale al rescate de Salvador Illa para movilizar al potencial votante del PSC que no estaba tan movilizado como calculaban los estrategas monclovitas.