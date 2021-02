El Gobierno contradice al propio Gobierno. La ministra portavoz, María Jesús Montero, contradijo este martes lo dicho este fin de semana por su colega de Industria, Reyes Maroto, quien este fin de semana fijó en la Semana Santa el principio de la reactivación del turismo nacional y del propio Pedro Sánchez que este lunes auguraba "una recuperación total de la movilidad en los próximos meses".

Montero arrojó un jarro de agua fría sobre su optimismo al negar este extremo. "Será difícil", dijo, dejando claro que la nueva desescalada ha de hacerse "sin prisas", en clara alusión a la Comunidad de Madrid.

Montero abogó por "verlo con mucha prudencia porque es difícil que pueda haber una movilidad normalizada durante ese periodo y una reactivación del tránsito del turismo" aunque "ninguno tenemos una bola de cristal para ver cómo se va a comportar la pandemia en ese periodo, pero el aprendizaje previo nos hace ser extraordinariamente prudentes".

La portavoz gubernamental negó que el Ejecutivo haya puesto "el debate encima de la mesa" porque "no hay debate" ni "el Gobierno ha tenido ningún interés en abrir ningún debate sobre una situación que habrá que ir evaluando cómo se encuentra la situación epidemiológica al objeto de poder ampliar o no los horarios, apertura de los establecimientos y la movilidad".

Un punto en el que aprovechó para lanzar dos reproches a la Comunidad de Madrid. El primero de forma velada al defender que el inicio de la desescalada en las medidas ha de hacerse "sin prisas". "No hay ninguna prisa porque se produzca una desescalada precipitada para evitar una cuarta ola o repuntes en la tercera", aunque aseguró que "no me refería a ninguna comunidad en concreto".

Y segundo, de forma explícita, al referirse a los colectivos preferentes en el plan de vacunación que ha propuesto ampliar la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Una ocurrencia para Montero que criticó que "esto no es una cuestión de lo que se nos ocurra a los políticos sino que tiene que venir fundamentada por criterios científicos. No se trata de que cada día cada uno de nosotros reivindiquemos un colectivo, no me parece serio. Dejemos que Ministerio y CCAA vayan especificando los colectivos en base a los protocolos".