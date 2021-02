La Generalidad cae de bruces en la broma de la campaña: no, no se puede votar dos veces

Una de las bromas de esta campaña electoral en Cataluña ha sido un falso comunicado de la Dirección General de Comunicación del Govern en el que se decía que, a diferencia del 1-O, en las próximas elecciones sólo se podrá votar una vez por persona y colegio electoral, ha obligado a la Generalidad a desmentir que tal circular sea de su autoría.

"Aclaración respecto al sistema de votación en las próximas elecciones autonómicas del 14 de febrero en Cataluña: Esta vez sólo se podrá votar una vez por persona y colegio electoral" es el contenido de la supuesta carta de la Generalidad que está haciendo furor en las redes sociales. El descrédito de la administración autonómica sumado a los referéndums golpistas del 9 de noviembre de 2014 y 1 de octubre de 2017 (en los que decenas de separatistas se retrataron votando varias veces en diferentes colegios) ha hecho que un una "agencia de verificación" de noticias y la propia agencia Efe consultaran en la Generalidad si esa nota era suya.

El director de comunicación de la administración regional, Jaume Clotet, ha emitido un mensaje en Twitter con el siguiente contenido: Como ya son dos las unidades de verificación de noticias que nos han contactado (y bien que han hecho y se lo agradezco), cuelgo esta nota fake que corre por las redes para dejar bien claro que es falsa e ilegítima. Para comenzar, en la Dirección General de Comunicación escribimos sin faltas". Clotet se refiere a que en catalán, aclaración es "aclariment" y no "aclaració" y a que el punto en la l·l de "col·legi" está en el medio y no abajo, como en la nota.

Com que ja són dues les unitats de verificació de notícies que ens han contactat (i ben fet que han fet i els ho agraeixo), penjo aquesta nota fake que corre per xarxes per deixar ben clar que és falsa i il·legítima. Per començar, a la DGC escrivim sense faltes. pic.twitter.com/qI0HBEJjkI