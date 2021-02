Ignacio Garriga: "La Generalidad está promoviendo la violencia"

Ignacio Garriga ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico a sólo cinco días de que se celebren las elecciones autonómicas catalanas en las que él es candidato.

El de Vox ha empezado por hacer "un llamamiento a todos los catalanes para que acudan" porque se ha mostrado convencido de que si lo hacen es posible que "logremos una gesta histórica" y se desaloje a los separatistas del poder.

No obstante, Garriga ha reconocido que "las circunstancias en las que vamos a votar son como mínimo inquietantes", ya que el gobierno separatista "no han hecho un plan para que votar sea seguro" y ha señalado contradicciones como que se obligue a la gente" a estar 12 horas en una mesa y no le dejan abrir su negocio ocho".

Duras acusaciones

Sobre la tremenda campaña de agresiones y acoso que está sufriendo su partido, Garriga ha lanzado acusaciones muy serias y ha dicho que "la Generalidad está promoviendo la violencia" y "está instigando a que nos rompan la cabeza". En su opinión, "Aragonés, el heredero de Junqueras, está instigando a combatir a Vox. Realmente, vivimos escenas de terrorismo callejero".