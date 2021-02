Ignacio Garriga: "La Generalidad está promoviendo la violencia"

Ignacio Garriga ha sido entrevistado en Es la Mañana de Federico a sólo cinco días de que se celebren las elecciones autonómicas catalanas en las que él es candidato.

El de Vox ha empezado por hacer "un llamamiento a todos los catalanes para que acudan" porque se ha mostrado convencido de que, si lo hacen, es posible que "logremos una gesta histórica" y se desaloje a los separatistas del poder.

No obstante, Garriga ha reconocido que "las circunstancias en las que vamos a votar son, como mínimo, inquietantes", ya que el gobierno separatista "no ha hecho un plan para que votar sea seguro" y ha señalado contradicciones como que se obligue a la gente "a estar 12 horas en una mesa y no le dejan abrir su negocio ocho".

Duras acusaciones

Sobre la tremenda campaña de agresiones y acoso que está sufriendo su partido, Garriga ha lanzado acusaciones muy serias y ha dicho que "la Generalidad está promoviendo la violencia" y "está instigando a que nos rompan la cabeza". En su opinión, "Aragonés, el heredero de Junqueras, está instigando a combatir a Vox. Realmente, vivimos escenas de terrorismo callejero".

Garriga ha señalado directamente a la Generalidad, quien alienta, según ha dicho, a los mossos "para que no disuelvan" a los grupos que se sitúan siempre a pocos metros de los actos de Vox para reventarlos. "Nos envían cachorros a lanzarnos piedras, huevos y maceteros" y remataba: "Ellos señalan y sus cachorros nos disparan".

En cuanto a la etiqueta de "racista" que siempre se le cuelga a Vox, le han preguntado al candidato de la formación de Abascal por su propia raza, ya que es conocido como "el negro de Vox". Garriga ha recordado que "Vox no es racista ni es xenófobo" y considera que esa etiqueta responde a que todo el mundo se pone nervioso porque "seguimos diciendo que lo que queremos es que se cumpla la Ley, y si alguien comete un delito tiene que ir a la cárcel y si alguien entra de manera ilegal en nuestro país tiene que ser deportado".

Sobre la situación que atraviesa Cataluña, Garriga lo tiene claro: "Las imágenes lo están demostrando: el separatismo ha hecho que en Cataluña no exista la libertad política".

¿Hablará con Illa?

Preguntado por las declaraciones del exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, a propósito de su intención de excluir a Vox de su ronda de contactos en caso de ganar las elecciones, Garriga ha dicho que "le agradezco el gesto. Así me ahorro tener que decirle que no quiero hablar con un criminal, con alguien que no se ha arrepentido de la muerte y ruina de tantos españoles".

Para Garriga el PSOE "es el responsable de lo que estamos viviendo hoy. Ha sido el caballo de Troya del separatismo. El PSOE es parte del problema, con el separatismo. No considero al PSOE un partido constitucionalista porque pretende subvertir el orden constitucional por la puerta de atrás", sentenciaba.