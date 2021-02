Las perlas de Casado en el altavoz de los golpistas catalanes, Rac 1

El paso que dio este martes Casado fue más allá de aceptar una entrevista en uno de los altavoces mediáticos más importantes del golpismo catalán, Rac1. Aceptó que se la hicieran en catalán, presumió de que su mujer lo hablaba y de que su jefa de prensa y jefe de gabinete son catalanes.

El masaje de Casado al separatismo le llevó incluso a mostrarse equidistante con la actuación de la Policía Nacional en Cataluña durante el golpe del 1 de octubre, rehuyendo la pregunta e insistiendo en que aquellas imágenes "debieron haberse evitado".

Recopilamos, a continuación, algunos de los momentos más destacados de esta entrevista en Rac1 del presidente del PP, Pablo Casado:

El golpe del 1 de octubre

Preguntado por el 1 de octubre y su papel como secretario de comunicación del PP en 2017:

Yo decidí no salir a explicar lo que estaba pasando porque ni estaba de acuerdo con los que estaban diciendo que se estaba votando en unas elecciones homologables, porque eso no eran unas elecciones homologables; ni estaba de acuerdo con los que decían que ahí no se estaba votando, porque lo que se estaba viendo en la televisión era algo que, en mi opinión, se tenía que haber evitado.

- Repregunta por las cargas policiales.

Bueno, yo lo que tengo que decir es que eso se tenía que haber evitado y eso lo dije en mi congreso para presentarme al PP.

- Nueva repregunta

Bueno, yo creo que eso lo dijimos todos esa misma semana y ni esas ni las del 1-O después incendiando Cataluña en plena campaña electoral de las generales

¿Le puedo hacer la entrevista en catalán?

Lo entiendo perfectamente, lamentablemente no lo hablo, tengo familia en Cataluña, desde pequeño he venido bastante por aquí, por Gerona, y ahora la verdad...Yo siempre lo he dicho que ojalá las lenguas nos unieran, fueran una riqueza, ojalá mis hijos hablaran más idiomas y yo por eso creo que no nos tienen que dividir, así que bueno, lo entiendo muy bien y además creo que es una lengua estupenda que nunca se tiene que utilizar políticamente.

Acto seguido, el presentador le recuerda que Cayetana Álvarez de Toledo le pidió hacer toda la entrevista en español.

Sobre el catalán, Casado añade:

"Hablemos de la revolución industrial pero no hablemos de la lengua, no hablemos del Senado, no hablemos de una disposición transitoria en la Constitución, hablemos de lo que va a dar de comer a nuestros hijos. Yo por eso cuando hablan de la lengua, por ejemplo en la educación, que yo soy el primero que ha dicho que se tiene que poder elegir la lengua, el castellano y el catalán ¿sabe lo que digo? ¿Y el inglés? Pero si los niños en Cataluña tienen que competir contra los de Canadá y los de Francia. O sea, de verdad, yo pido debates modernos, del futuro respetando la identidad que tiene esta tierra"

Aprovechó también para presumir de que vive rodeado de catalanohablantes

Bueno, por cierto mi jefa de comunicación es catalana y mi jefe de gabinete también. Mi mujer es valenciana pero habla bien el valenciano

Casado quiere que las empresas vuelvan a Barcelona

Y lo ha dicho, "hasta delante de Ayuso"

Le voy a decir una cosa, y voy a hacer aquí otro anuncio, y ya hice el otro día en La Vanguardia el de la financiación autonómica, y el que quiero que vuelvan las empresas, y lo dije el otro día delante de Ayuso y de mis presidentes autonómicos donde han ido las empresas, dije quiero que venga hasta la última empresa que se ha ido a Cataluña y le voy a decir otra cosa, yo quiero que Barcelona sea el Silicon Valley a nivel nacional. ¿Y ESO CÓMO SE HACE? Pues coger los congresos el Barcelona Tech, la iniciativa privada, darle un impulso. ¿Por qué? Porque el que está en Copenhague, el 'startapero' que está en Berlín, el que estaba en Londres pero está buscando un país con pasaporte de la UE lo que quiere es venir a Barcelona porque quiere tener playa, lo que quiere es tener AVE, lo que quiere es tener el Prat.

Rajoy, Bárcenas y Enrique López

No faltaron las preguntas sobre el caso Gürtel

Como ha dicho el abogado ayer, sería un circo. Si no tiene pruebas, si no ha podido acreditar en 10 años ningún tipo de culpabilidad, si ya ha habido una testifical que hizo que cayera un Gobierno, ahora hacer un cara a cara ¿para qué? (...) Yo ayer, cuando vi la información que publica El Mundo, por supuesto le llamé (a Enrique López) y le pregunté (…) Él (Enrique López) en esa época era magistrado de la Audiencia Nacional, se le dirige una persona en su entorno de trabajo, él no estaba en política y lo que dice es oiga, yo no estoy en esto me dicen que el abogado que lleva esto es éste, si quieres algo contacta con él, yo no tengo nada que ver con el PP. Eso parece que es algo habitual en los pleitos incluso del orden civil. (...) Bueno parece que no es sorprendente, primero porque no estaba en el PP y, por tanto, ¿quién es el abogado de esto? Éste y luego, que tenga una relación de decir oiga yo no estoy en el partido es normal o sea, lo que Enrique López cuenta a mí me encaja, Enrique López entra en el partido en el año 2020, es decir, fuera de cualquier tipo de indicación que da este medio de comunicación que, por cierto, reconoce en la misma información que no ha habido ninguna negociación.

Sobre Iglesias y Sánchez