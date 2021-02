Una exdiputada de la CUP pide en TV3 que se apedree a los candidatos de Vox

La exdiputada de la CUP Mireia Boya abogó este miércoles en TV3 por recibir a pedradas a los dirigentes de Vox. Boya hizo tal llamamiento en la tertulia política del magazine de tarde de la televisión autonómica, el programa Tot es mou dirigido por Helena García Melero.

La exdirigente separatista y antisistema aseguró que no se debería haber permitido participar a Vox en el debate electoral de TV3 y añadió que "creo que en los mítines que hacen en la calle la gente debe ir y confrontarlos. Y si es necesario, a pedradas, porque esta gente no respeta los derechos humanos". También apuntó que "Vox no es un partido populista como se dijo en el debate, sino un partido fascista. Y al fascismo se le debe borrar no sólo de las instituciones sino de las calles".

Mireia Boya pronunció estas palabras sin que se registrara la más mínima llamada al orden por parte de la presentadora del programa y conductora de la tertulia, la citada Helena García Melero, según destaca el digital e-notícies. Tampoco el director de la cadena, Vicent Sanchís, que se sumó instantes después a la tertulia consideró necesario hacer la más leve matización a la incitación a la violencia que se había producido momentos antes en TV3.

Solo la exdiputada de Ciudadanos Carina Mejías, que participaba en la tertulia, objetó ante la andanada de Boya, le advirtió de que sus palabras eran una "incitación al odio", "rozan el delito" y mostró su sorpresa ante el hecho de que la exdirigente de un partido que se pasea por Cataluña con Arnaldo Otegi, condenado por terrorismo, establezca los límites de la tolerancia. El llamamiento a la violencia de Boya y la respuesta de Mejías se pueden contemplar a partir del minuto 7 y 40 segundos de la grabación del espacio.