El Gobierno niega tajantemente que se haya vacunado "ningún miembro del Gobierno ni alto cargo", tampoco el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, según aseguran a Libertad Digital fuentes de Moncloa que califican de "falsa polémica" la supuesta vacuna del candidato del PSC, Salvador Illa, por haberse negado este miércoles a hacerse una prueba de antígenos en el debate electoral de TV3.

El desmentido de Illa llegaba a primera hora de la mañana en la cadena Cope: "Yo no me he vacunado, esto lo sabe toda España", negó el candidato del PSC y exministro de Sanidad aludiendo precisamente a la coherencia porque "yo he estado recomendando que se sigan los grupos prioritarios".

Sin embargo, el hecho de que no se haya vacunado no explica su negativa a realizarse una prueba de antígenos o PCR la víspera en un debate electoral, algo que ha atribuido a que "decidí no hacerlo porque los protocolos recomendados, que yo he estado recomendando a los españoles, lo que dicen es que uno se tiene que hacer una PCR cuando tiene síntomas, que yo no los tengo, o cuando ha sido contacto estrecho con un positivo, que no es mi caso". Y añadió que "yo he sido ministro de Sanidad y he estado recomendando a los españoles, mañana, tarde y noche, que siguieran los protocolos de sanidad del Ministerio de Sanidad, por la Comisión de Salud Pública, y yo no me lo voy a saltar ni voy a sobreactuar".

El exministro de Sanidad explicó que en TV3 "me dijeron que, hombre, parecía recomendable un PCR o un test de antígenos, nadie me dijo que fuera obligatorio, fui por la mañana a Tv3 a una entrevista, estuve en un plató con 15/20 personas, nadie me dijo que había un protocolo interno que dijera esto que, si lo dice, a mí me parece una sobreactuación, también se lo digo...". Y se quejó porque "esto ha dado pie otra vez a más de lo mismo, a la bronca, y por qué no se la hace... gente que me quiere llevar a la Fiscalía... si algunos algunos tienen esta forma de hacer política, pues allá ellos, yo prefiero otra forma, no?".

Moncloa: una "falsa polémica"

Una "falsa polémica" según las fuentes de Moncloa consultadas por este periódico, que añaden la segunda explicación que no ha dado este jueves Salvador Illa: por qué se negó a hacerse una prueba de antígenos, no una PCR, que es lo que se hizo al resto de candidatos a la Generalidad catalana. El ejecutivo alega que "los antígenos no están recomendados en los protocolos por su baja fiabilidad", no se recoge "ninguna indicación al respecto de esa prueba", que Illa siendo ministro de Sanidad deslegitimó cuando el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso optó por realizar pruebas masivas de antígenos.

Una cuestión de coherencia política, o miedo a la crítica en la recta final de la campaña, a la que se suma una última duda: si Illa podría haber aportado el resultado de una PCR negativa, como le ofrecía la televisión pública catalana. Ni el Gobierno ni el equipo del candidato ha confirmado en ningún momento si Illa ha pasado la covid-19 en algún momento, siquiera de forma asintomática.

Lo único que explican las fuentes gubernamentales consultadas es que ni al presidente ni a los ministros se les han realizado PCR periódicas salvo en caso de síntomas, como Carmen Calvo, Irene Montero o Carolina Darias; por un contacto positivo, en el caso de Pedro Sánchez por su mujer, Begoña Gómez, o el presidente del Gobierno francés, Emanuel Macron, o para las cumbres internaciones de la UE porque es "obligatorio". La "trampa" para el Gobierno es que el PP intente "bucear en los posibles anticuerpos" de Illa para remontar sus pésimos pronósticos demoscópicos.