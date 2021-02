La batalla en el seno del gobierno de coalición ha dado hoy un salto cualitativo: la ruptura, no de sus relaciones pero sí de la unidad de voto en una ley no menor por estar incluida en el acuerdo programático y por tratarse de la Ley de Igualdad de Trato que presentó la vicepresidenta, Carmen Calvo, puenteando a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Un proyecto que se ha debatido esta tarde en el Congreso de los Diputados y que no será apoyada por el socio minoritario de la coalición. Podemos se abstendrá en la votación, según fuentes parlamentarias, pese al esfuerzo sobrehumano de la órbita socialista del Ejecutivo para evitar el espectáculo de que una parte del Gobierno vote en contra de un proyecto del Gobierno que se incluía en el programa del Gobierno.

Los grupos parlamentarios han denunciado en el debate del proyecto el "vodevil" de los socios gubernamentales para ver "quien se pone la medalla" en la batalla interna. Un espectáculo "lamentable" que que se evidenció con claridad en el Hemiciclo pese a los esfuerzos de la portavoz socialista, Adriana Lastra, en rueda de prensa esta mañana tras la Junta de Portavoces.

"Este grupo parlamentario y este grupo parlamentario no está en ninguna competición. Siempre hemos negado ningún tipo de conflicto porque no lo hay", repitió en bucle Lastra. Lo más sorprendente de su respuesta es su falta de consonancia con la pregunta planteada: ¿Qué votará Podemos a la ley del PSOE de Igualdad de Trato? Lastra se anticipaba a hablar de un ‘conflicto’ no mencionado por la prensa y que cobraba sentido con la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros evidenciando una consigna gubernamental de la parte socialista del Ejecutivo para aplacar los ánimos de Podemos y contener su ruptura de voto en el Congreso. Sin éxito.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, quien se impuso a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra portavoz, María Jesús Montero, se afanaron en negar la realidad hasta niveles cómicos asegurando que la batalla interna de la coalición "las conocemos por lo que leemos y escuchamos en los propios medios de comunicación, más que por las conversaciones que se puedan producir en el interior del Gobierno". Y añadió una vez más: "La nota dominante es la estabilidad y el proyecto común. Lo que se puede percibir desde fuera no tiene nada que ver con el trabajo cotidiano que desarrolla este gobierno".

Un esfuerzo que también realizó una de las protagonistas de la contienda, Carmen Calvo, cuidando con suma cautela sus palabras al defender que "el Gobierno no hace distingos entre los ministros del PSOE y de Podemos" sino que son una máquina engrasada que pretende responder a las necesidades de la sociedad española. Esfuerzos en balde que han caído en saco roto esta tarde en el Congreso.