Rabia en Catalunya Ràdio contra Vox: "Se les combate con un puñetazo en la boca"

En los medios públicos de la Generalidad no acaban de digerir el resultado de Vox, cuarta fuerza política catalana, no sólo por delante de Cs y el PP, sino también más votada que la CUP y que en En Comú Podem, la versión catalana de Podemos. Tras una agresiva campaña en la que presentadores, colaboradores y tertulianos no dejaban de llamar fascistas, neonazis, racistas y xenófobos a los candidatos de Vox, que el partido de Abascal haya sido la primera fuerza en un municipio del Ampurdán y en otro de Tarragona causa sudores fríos entre la parte fanatizada del personal de los medios públicos.

El último en sumarse a la cruzada contra el partido de Abascal es Jair Domínguez, colaborador diario de TV3 y Catalunya Ràdio y especialista en insultar a los castellanohablantes en general, y a los dirigentes de PP y Ciudadanos en particular. Ahora ha añadido a su catálogo de odio a los votantes de Vox. En una especie de editorial matinal en la emisora de radio de la Generalidad, Domínguez destiló todo el odio y el guerracivilismo posible contra Vox y aseguró que es un partido neonazi y fascista, igual que sus electores y que no hay que combatirlo en las urnas sino con puñetazos en la boca. Esta fue su intervención traducida al español:

Hoy quiero desear un día de mierda a la gente de Vilamalla y La Pobla de Mafumet que han votado a Vox. No me escucharán porque no creo que sintonicen Catalunya Ràdio, pero hay que decirlo porque me estremece que un pueblo vecino vote tan fortísimamente a favor del fascismo. Ha sido una cura de humildad, lo reconozco. El pueblo más poligonero del Alto Ampurdán vota a Vox. El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar. Al fascismo se le combate en las urnas. Pues se ve que no. Las urnas dan alas al fascismo. ¿No lo sabíais? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. No se negocia con el fascismo. Nuestros abuelos muertos fusilados, enterrados en cunetas, presos en campos de concentración en Argelès no os dirían que al fascismo se le combate en las urnas porque cuando dar las oportunidad de votar a una opción por loca que sea, habrá gente que la escogerá. Es la magia de la democracia. Todo el mundo puede votar, incluso aquellos que están locos, incluso aquellos que piensan que esto es un juego, incluso aquellos que no saben que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos.

Domínguez es un especialista en el discurso del odio contra los no nacionalistas. Así, llegó a afirmar que Inés Arrimadas estaba buscando que le tiraran "un cubo de mierda por la cabeza" tras una visita de la dirigente de Ciudadanos al refugio de Puigdemont. Censurado por Toni Cantó, que le acusaba de "llamar a la violencia", Domínguez respondía: "Eso no es violencia, como tampoco es violencia decir que me quiero mear en tu boca".

Pero el de Domínguez no es un caso aislado en Cataluña. El mismo domingo electoral Bernat Dedéu, colaborador habitual en el digital El Nacional y en la radio del conde de Godó, Rac1, llamó "negro de ultraderecha" en TVE al candidato de Vox Ignacio Garriga y calificó de "desgracia como país" su entrada en el Parlament.

Al principio de la campaña, el director de TV3 llegó a pedir perdón en el curso de un telenotícies por tener que dar información de Vox obligado, dijo, por la Junta Electoral y una exdirigente de la CUP pidió que en los pueblos de Cataluña se recibiera a pedradas a los dirigentes y simpatizantes de Vox.

Ese ambiente hostil contra Vox fue jaleado también por el gobierno regional. Así, el consejero de Interior, Miquel Sàmper, acusó a los dirigentes del partido de propiciar la violencia en sus actos por no hacer caso supuestamente de las instrucciones policiales. Y la portavoz del Govern, Meritxell Budó, les acusó de poner en riesgo la seguridad de los manifestantes que les apedreaban.