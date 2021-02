Iglesias acusa al PP de "pagar al medio de Jiménez Losantos para mentir sobre la autoría del 11-M"

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se ha amparado este miércoles en la inmunidad parlamentaria para difamar a un medio de comunicación privado en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias ha acusado a Libertad Digital de recibir dinero del PP para "mentir sobre la autoría de los atentados del 11-M.

Preguntado por el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, por si "sigue pensando que España no es una democracia plena", Pablo Iglesias ha defendido que no de la siguiente forma:

"Discutamos sobre lo que es normal y lo que no es normal. No me parece normal que Cifuentes se vaya de rositas y Hasél esté en la cárcel. No me parece normal que su partido se haya financiado ilegalmente durante décadas. Entiendo que se cambien de sede pero lo que los ciudadanos desearían es que dejen de robar. No es normal pagar al medio de Jiménez Losantos para que mienta sobre la autoría del 11M. Ustedes vienen al Congreso a insultar y a patalear. Van a seguir haciéndolo durante mucho tiempo y mientras nosotros seguiremos gobernando".