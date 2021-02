Tibieza del Gobierno ante la negativa de Podemos a condenar la violencia: "Es una irresponsabilidad"

El Gobierno habla con dos voces, la de Podemos y la del PSOE, pero también con otras dos, la pública y la privada. La primera deja fuera la cascada de indignación que se registra en la segunda con el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, por alentar ayer las manifestaciones violentas de apoyo al rapero Pablo Hasél. "Es una irresponsabilidad", explican fuentes gubernamentales a Libertad Digital ante la deriva morada de retorno a las calles estando en el Gobierno.

"Sólo ellos son capaces de quemar las calles desde la vicepresidencia" de Pablo Iglesias, a quien reprochan su silencio sepulcral: "quien calla otorga", señalan estas fuentes recordando que fue Iglesias quien abrió el melón a cuenta de la "normalidad democrática" de que Hasél entrara en prisión. En público, el reproche es mucho más sutil y la tibieza la marca de la casa de la coalición.

En una entrevista en la cadena SER, Carmen Calvo, ha deslizado, en impersonal y sin nombres, que "quienes tenemos un cargo público tenemos que vivir nuestra vida con una cierta complejidad. Una cosa es lo que tu puedas pensar y otra es la responsabilidad de tu cargo . Los cargos están para todo el mundo no sólo para los que te votan. En ese sentido, una cosa es defender que la democracia sea exigente con la libertad de expresion y otra cosa muy diferente es alentar unas movilizaciones en las que ayer vimos heridos, detenidos...".

Una suavidad en al crítica que contrasta con el envalentonamiento de sus socios morados, quienes, no sólo se niegan a condenar, sino que siguen alentando 24 horas después las protestas callejeras y poniendo en su diana a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En los pasillos del Congreso, el miembro de la dirección del grupo de Podemos, Rafael Mayoral, denunció a los medios de comunicación porque "lo que no está en las portadas de los medios es que se utilice fuego real, como está pasando en España, y todavía no haya responsables puestos a disposición judicial". Un "escándalo internacional, no podemos mirar para abajo".

Preguntado por si condena o no los disturbios y actos violentos, Mayoral pidió hacer "una reflexión en torno a los cauces de representación" en España pero sin responder a la pregunta. "Sí, sí, si es que yo tengo una opinión y las cuestiones no se responden con un sí o un no", dijo para abrir paso a una profusa reflexión, sin contestar a la pregunta, y cortando las siguientes con un "muchas gracias" mientras una periodista le interpelaba a voces: "¿Usted cree que se puede defender la normalidad democrática a pedradas?".

La otra voz autorizada que se ha pronunciado a nivel nacional fue Isa Serra en la Asamblea de Madrid. Tras negarse Podemos a adherirse a una declaración institucional de condena de la violencia en las calles de Madrid, Serra esquivó el balón denunciando que "cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos" porque "somos el país con más condenass a artistas con privaciones de libertad".