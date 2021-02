La diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, se ha preguntado en una entrevista en Es la Mañana de Federico qué hay que hacer para que el centro-derecha pueda conseguir 176 escaños. "No me resigno a la reagrupación del constitucionalismo porque el 78 es un bien a proteger. Son cinco o seis cosas esenciales que podrían unir a una gran mayoría de los españoles en torno a un gran líder y a un único proyecto político".

Pero, ¿qué opciones nos quedan?, se ha interpelado, mientras ha dicho que estamos abocados a que haya mínimo dos partidos, "Vox que ocupe un espacio y Cs y PP, otro". "Hay que tener muy claro que el centro político es un sitio radical beligerante de defensa del ciudadano frente al colectivismo político".

"El constitucionalismo no puede ser una nostalgia ni una trinchera defensiva. Reivindicamos el 78. Hay que introducir nuevos mimbres en la defensa del constitucionalismo, no como nostalgia sino como frontera de un nuevo horizonte. Establecer una nueva frontera, es una labor no tanto de reconstrucción sino de construcción. Si seguimos enfrentados y divididos en la pequeña política de las vísceras y del zasca, estamos liquidados".