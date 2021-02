Cayetana Álvarez de Toledo: "Yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la Justicia"

En el día en el que previsiblemente se va a anunciar el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ y otros cargos, Cayetana Álvarez de Toledo ha estado en Es la Mañana de Federico para analizar una cuestión de la que ella ha hablado en muchas ocasiones: "Todo el mundo sabe lo que opino sobre el modelo del CGPJ, lo he dicho públicamente y también en los órganos del partido", ha comentado, desvelando que "lo dije ayer en una reunión del grupo parlamentario que tuvimos por zoom".

Álvarez de Toledo ha dicho que tiene "una grave objeción de principios y una grave objeción de estrategia" a este pacto. La primera es que "yo no renuncio a la bandera de la regeneración de la Justicia", ha dicho, recordando lo que "la Constitución dice" sobre el nombramiento de los miembros del CGPJ y porque "necesitamos una justicia independiente".

Y además según la popular "hay una cuestión de estrategia, cualquiera que comparta el diagnóstico de que este no es un gobierno normal sino que está dedicado a la disolución del régimen constitucional, tiene que entender que hay que tener una actitud que no sea la habitual" frente a él. Más todavía "en el momento en el que parte del Gobierno está jaleando la violencia contra las sentencias judiciales y el Estado democrático", un momento en el que todavía es mayor el "error de pactar un reparto de cromos".

Y ha denunciado la otra cara del presidente del Gobierno que, según la diputada del PP, "acaba apareciendo como el hombre que está en la centralidad y se produce un efecto perverso: Sánchez mantiene a Iglesias, que pretende socavar las instituciones y, por otra parte, es capaz de pactar con el PP el reparto de los jueces".

Plantear una alternativa "a lo que hay"

Álvarez de Toledo ha asegurado que hay que intentar ir al fondo del asunto y plantear una alternativa a lo que hay, por lo que reclama "regeneración, protección y defensa de las instituciones democráticas. Necesitamos una Justicia mas independiente en la que los políticos no metan las manos en la Justicia, no sólo los de Podemos, también los de PP y PSOE". "El espectáculo que estamos viviendo es devastador para la Justicia y para la democracia", ha añadido.

"Si queremos trabajar contra los golpes que estamos viviendo tenemos que levantar esta bandera transversal". Por eso se ha mostrado convencida de que "todos los ciudadanos de cualquier partido estarán de acuerdo en que la Justicia será mejor si está decidida por los jueces y no por los políticos".

Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado todas las veces que, desde la sesión de control al Gobierno, ha interpelado a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre la politización de la Justicia y su respuesta era que el PP no dejaba renovar los cargos y que no defendían el orden constitucional. "Yo me río en su cara desde que pactan con gente que da un golpe de Estado. Lo que yo no veo es la necesidad de entrar en ese juego. Si tú partes de la premisa de que no estamos en momentos de normalidad democrática y estamos con un Gobierno que socava las instituciones, yo sí voy a regenerar los pilares constitucionales, como la defensa de la nación y la renovación de la Justicia".

"Hace falta plantear claramente una alternativa a lo que hay en estos momentos en España. Una alternativa de regeneración, protección y defensa de las instituciones democráticas", ha puntualizado la diputada del PP.

La estrategia de Sánchez

En ese momento, Álvarez de Toledo ha desvelado la estrategia que tiene el presidente del Gobierno respecto a su socio principal en el Ejecutivo: "Sánchez es el verdadero problema y en un momento dado, va a decir: señores, pido el voto contra estos de Podemos, que son imposibles, y contra la derecha, qué les voy a decir yo". Por eso ha dicho que Sánchez "se posiciona en la centralidad política. Cómo voy a gobernar con este señor que es imposible y convierte las calles en una batalla", por lo que ha dicho que Sánchez tiene a Iglesias como el burro de Troya de la democracia.

Peor el 1-O que el 23-F

Sobre el 40 aniversario del 23-F, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que "octubre del 17 pudo ser el principio de la reconstrucción, y la primera puñalada se la dio el PSOE que pactó un gobierno con los golpistas. Ha sido peor el 1-O que el 23-F. El homenaje posterior al 1-O no podría celebrarse hoy porque [Sánchez] está pactando con los golpistas. En torno al 23-F hubo un consenso y el Gobierno de la nación rompió con el espíritu del 1-O".