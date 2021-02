Iglesias usa el 23-F para alentar la violencia comparando a Hasél con Juan Carlos I

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sorprendió este martes a los medios de comunicación convocándoles a las puertas del Congreso en la calle Zorilla para hacer unas declaraciones y, aprovechando el aniversario del 23-F, para seguir alentando los disturbios por el rapero Pablo Hasél al tiempo que arremetió contra el rey emérito, Juan Carlos I.

"No puede ser que en este país hay un debate sobre la libertad de expresión. No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tuits, y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi cuando hay un verdadero escándalo social sobre presuntas actividades ilícitas. Esto no es así porque lo digo yo, esto es un clamor social".

Y no lo dijo una vez sino dos: "Creo que hay muchos ciudadanos a los que les llama la atención que en este país se pueda ir a la cárcel por poner un tuit y por hacer una canción mientras el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo o quitarle hierro es un error. Creo que los que estamos comprometidos con las instituciones y la democracia tenemos que señalar lo que tenemos que mejorar".

El número tres del Ejecutivo quiso con estas palabras dejar tensar la cuerda en las relaciones de la coalición, inmersa en la frialdad extrema tras el rechazo de Podemos a condenar la violencia. Algo que Iglesias no ha querido hacer en su primera declaración pública en la que más bien ha alentado las revueltas callejeras con su defensa al rapero Hasél. Preguntado por Libertad Digital si ha recibido ya la llamada del presidente, Pedro Sánchez, Iglesias esquivó la cuestión diciendo que "el presidente y yo hablamos todos los días, hoy en el Consejo de Ministros".

Iglesias no aplaudió el discurso de Felipe VI en el acto de homenaje del 23-F en el Congreso mientras su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, pasó de largo sin saludar al monarca. Previamente, el también líder de Podemos quiso hacer "un reflexión" sobre su derecho a manifestarse republicano y prometer que "no nos van a callar".