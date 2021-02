Junqueras resiste la presión de JxCat y se niega a poner fecha a la independencia

Oriol Junqueras aprovecha que el juez sustituto del juzgado de vigilancia penitenciaria número cinco ha decidido mantener el tercer grado de los golpistas presos para intensificar su actividad política e influir en el curso de las negociaciones abiertas por su partido para la formación de un nuevo gobierno autonómico. Y este jueves, en una entrevista en la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio (controlada por su partido) ha descartado poner fecha a la independencia, tal como le exige Junts per Catalunya (JxCat) en los primeros contactos de tanteo.

Según el condenado por sedición y malversación, "poner fecha a la independencia es imposible, la fecha la pondrán los catalanes creando mayorías amplias y transversales, que son las que tendrán que apostar por la independencia". Junqueras resiste así la presión de JxCat, que antes de ponerse a repartir cargos quiere fijar una nueva "hoja de ruta" y un calendario para volver a proclamar la república catalana.

En opinión del líder de ERC, eso es un error aunque JxCat esgrima que la suma de todos los partidos separatistas —incluidos los extraparlamentarios que antes no contaban para hacer el cálculo— supere por los pelos el cincuenta por ciento de los votos de las últimas elecciones, las de mayor abstención de la historia de los comicios autonómicos, con un participación de tan solo el 53% del electorado.

Por contra, Junqueras exige a los neoconvergentes y a los comunes, la versión catalana de Podemos, que se dejen de vetos cruzados y accedan a integrase en un Govern presidido por Pere Aragonès. Pero las negociaciones no avanzan. La CUP pide la presidencia del Parlament para avalar cualquier pacto y JxCat objeta que ese puesto le corresponde al segundo partido independentista y no al tercero. Quieren hacer valer el nombre de Laura Borràs para ese desempeño, sobre todo por el impacto político que tendrá cuando sea juzgada por corrupción en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Inquina a los socialistas

En cuanto a la posibilidad de un entendimiento con los socialistas, Junqueras se mantiene firme en el veto. Considera que su ingreso en prisión fue porque los socialistas no hicieron nada para evitarlo. También ha desvelado que no ha hablado con Salvador Illa y que no lo considera el ganador de las elecciones porque las elecciones las ganan, en su opinión, quienes pueden formar gobierno.