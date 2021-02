"Nadie ha sacado más escaños que ERC y nadie está en condiciones de formar un gobierno que no pase por ERC", de esta forma, el líder de ERC, Oriol Junqueras, volvía a enterrar cualquier resquicio de entendimiento con el candidato del PSC, Salvador Illa, pese a que el exministro socialista no haya parado de intentarlo. "No he hablado con Illa, nunca lo he hecho", zanjaba Junqueras en una entrevista este miércoles en Cataluña Radio.

Pese a que el socialista sigue sosteniendo que se presentará a la investidura lo cierto es que Illa solo mantiene contacto con los comunes y sus intentos por acercarse al separatismo han ido en aumento en las últimas horas. Desde sus palabras en una entrevista en La Vanguardia afirmando que "ERC ha de elegir: yo o una derecha con personas xenófobas" hasta el documento que este jueves ha enviado a los grupos en el que Illa plantea un cordón sanitario contra Vox a fin de despertar la simpatía entre las formaciones rupturistas. Las mismas que a él le han vetado por escrito.

‘Estrategia relativa a la presencia de la extrema derecha en el Parlamento de Cataluña’, así se denomina este documento, de tres páginas en el que a lo largo de varios puntos se detalla la forma en la que el PSC considera que habría que aislar a los 11 diputados de la formación de Santiago Abascal en su estreno en la cámara catalana. Tomando el ejemplo del País Vasco donde todos los grupos – salvo PP y Ciudadanos – votaron a favor de limitar los turnos de intervención de los diputados de Vox, el PSC ha perfilado una propuesta mucho más excluyente.

Ni ERC, ni Junts, ni la CUP han respondido a su invitación a sumarse a este plan ‘anti Vox’ y para mayor desprecio, se han reunido por su cuenta para elaborar una propuesta alternativa para frenar lo que los separatistas denominan "discursos de odio" de Vox en el Parlamento. Este jueves se ha celebrado la primera reunión y los independentistas, en su afán por marginar a los diputados de Vox, han decidido seguir trabajando hacia propuestas más concretas "al margen de las negociaciones para formar gobierno y huyendo de intereses partidistas". Fuentes de ERC han acusado al PSC de haber actuado en solitario para apuntarse el tanto.

Vox, fuera de la Mesa

Entre los puntos más polémicos del plan aireado por el PSC destaca la forma en la que pretenden evitar que Vox pueda tener representación en la Mesa del Parlamento. El órgano de la cámara donde el independentismo es más fuerte y donde se cuecen la mayoría de las propuestas rupturistas. En el documento que buscan valorar con los grupos, los socialistas destacan que los artículos que regulan el procedimiento de elección de los miembros de la Mesa "no establece una distribución proporcional en función de los resultados electorales, sino que se eligen en tres votaciones sucesivas".

La primera será para el presidente de la mesa, la segunda para las vicepresidencias y la tercera, las personas que ocuparán las secretarías. Es en ésta votación, donde el PSC pide "coordinar el voto" entre todos los grupos de tal manera "que se evite la elección de un diputado" de Vox como miembro de la Mesa. Partido, el de Vox, al que por cierto evitan nombrar refiriéndose a lo largo de todo el documento como "extrema derecha".

Mismo sistema para la elección de las comisiones del Parlamento. No así para las de materias secretas o reservadas donde el reglamento de la cámara no permite excluir a ningún partido. También instan a "no firmar ninguna iniciativa conjuntamente con el grupo ni con alguno de sus diputados" sea de la índole que sea y aunque pueda ir en perjuicio de los intereses de los catalanes en materias, como la económica o social.

Obviarles en el debate

El veto del PSC a Vox también se extiende al desarrollo de los debates parlamentarios. En su texto afirman que "los grupos parlamentario que suscriban esta estrategia, harán siempre uso de la palabra en los debates abiertos a consecuencia de las iniciativas formuladas por la extrema derecha a fin de fijar su posición". En cuanto a las alusiones, los socialistas catalanes piden evitar en la medida de lo posible dirigirse a un diputado de Vox en concreto "para no ampliar el tiempo de intervención del que disponen, gracias a un turno por alusiones".

En su cuenta de Twitter, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, denunciaba el veto: "Ellos no quieren que hablemos de separatismo, despilfarro político, inmigración ilegal, adoctrinamiento en las escuelas. Pero no hemos venido a gustarles a ellos, hemos venido a representar a la mayoría de los catalanes", escribía. Por ahora, el PPC ha sido el primero en rechazar unirse a esta propuesta del PSC. "Denunciada la hipocresía del PSOE, no participaremos de ningún cordón sanitario a nadie. El límite lo pone la Ley de Partidos", ha escrito Alejandro Fernández en las redes sociales.