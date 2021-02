Salvador Illa, tras marginar a Vox, abre conversaciones con los de Puigdemont

A dos semanas de la constitución del nuevo Parlamento en Cataluña, los grupos reformulan sus estrategias y ha llamado especialmente la atención la confesión que este viernes hacía el dirigente del PSC, Salvador Illa, respecto a sus contactos para intentar su investidura. Si hasta el momento, los contactos del PSC se reducían a encuentros puntuales con la marca de Podemos, Illa revelaba en una entrevista en la Cadena Ser Cataluña que en las últimas horas también ha telefoneado a los de Puigdemont, los mismos con los que el PSC ya gobierna en la Diputación de Barcelona.

"He tenido una conversación telefónica con Laura Borràs, de JxCAT, y tenemos pendiente una segunda. Yo pido siempre que tengamos una cierta mirada amplia, de largo recorrido", ha dicho Illa tan solo dos días después de proponer un cordón sanitario contra Vox para marginar a los 11 diputados de la formación de Santiago Abascal en el Parlamento autonómico. Al respecto, el líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha aprovechado para urgir al PSC a concretar si este cordón sanitario también va dirigido a los de Puigdemont como formación "supremacista" y "constructores de discursos de odio".

La llamada de Illa a Borràs no ha sido confirmada desde el entorno de Puigdemont donde insisten en que su propuesta de gobierno sigue pasando por un acuerdo a tres con ERC y la CUP aunque este viernes la diputada, Elsa Artadi, haya levantado vetos. "Nosotros estamos trabajando en un acuerdo de legislatura con la CUP y con ERC y una vez tengamos cerrado el cómo vamos a avanzar hacia la independencia, todos los partidos que se quieran sumar al acuerdo a tres, que se sumen", ha dicho en una entrevista en Cataluña Radio.

Este jueves, Junqueras no tenía problemas en negar públicamente a Illa afirmando que nunca ha hablado con él, sin embargo, el socialista se resiste a cerrar la puerta a un futuro entendimiento con ERC una vez esté en marcha la legislatura. Prueba de ello es que preguntado este viernes por el contenido de sus conversaciones con los comunes, Illa se ha excluido sutilmente de un rechazo al tripartito: "Ellos querrían una fórmula de un tripartito (los comunes) pero parece que ERC no quiere", ha afirmado el socialista que, al mismo tiempo que confesaba sus contactos con Puigdemont, insistía en que no entregará sus votos a quien persiga la ruptura con España.